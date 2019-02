Prantsusmaa konsultatsioonifirma Egis Rail S.A. tutvustas neljapäeval Tallinna Vanasadama ja tulevase Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendamise uuringut ning ettevõtte konsultant Benjamin Narce rääkis, et nad pakkusid välja hulga võimalusi, mille seast valisid Rail Balticu meeskond ja osapooled põhjalikumaks analüüsiks välja kolm varianti.

Esmalt trammiühendus Vanasadama ja Balti jaama vahel, teiseks rongiühendus tunneli kaudu ja kolmandaks tunnelisse rajatav trammitee.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov nimetas uuringu põhiväärtuseks seda, et välja valiti lõpuks variant, mis arvestab võimalikult palju olemasolevat trammiliini.

"Sisuliselt kuni Tartu maanteeni kulgev trammiliin on olemasoleva trammitee osa, edasi tuleks trammiliin mööda Rävalat, kuni oletame Radissoni hotellini, kust ta pööraks Laikmaasse. Sealt liiguks edasi Hobujaama ja mööda Ahtri, Jõe ja Laeva tänavat Mere puiesteele. Selline ring tekiks, mille kogupikkus on umbes 2,2 kilomeetrit," selgitas ta.

See annaks Novikovi sõnul tõuke nii trammiliini arengule terviklikult kui uutele inimestele, kes hakkavad elama sadama piirkonna arendusalas.

Praeguse versiooni kohaselt sõidab tramm kogu aeg maa peal. Novikov märkis, et kaaluti ka alternatiive, mis oleksid trammi sisuliselt metrooks muutnud, kuid nende hind oleks olnud umbes kümme korda kallim ning need oleksid vähemalt ehituse ajal linnaruumi kõvasti lõhkunud, mistõttu jäeti need valikust välja.

"Olemasoleva pudelikaela, mis on Hobujaamast kuni Viru ringini, seob see lahti. See avab Tallinna trammivõrgule terve rea võimalusi. Täna on trammiteede arendamine jõudnud sisuliselt tupikusse, sest olemasoleva trammivõrgu teenindamiseks ei ole võimalik juba täiendavaid tramme lisada, sest nad seisavad tipptunnil ummikus Hobujaama ja Viru ringi vahel," tõdes abilinnapea, kelle sõnul peaks uus trammitee valmima aastaks 2024.

Samaks ajaks rajab Tallinna Sadam üle Admiraliteedi basseini ka jalakäijatesilla, mis teeb uue trammipeatuse ühtmoodi kättesaadavaks nii A- kui D-terminalist reisijatele.

"Kui me vaatame Rail Baltica lähtekohast, siis ma väga usun, et Rail baltica on ka reisiveoks huvitav projekt ehk tekivad laev-rong paketid näiteks Soome reisijatele. Ehk nad tuleks laevalt maha, istuks kohe trammi peale ja sealt Rail Baltica rongi peale ja on kuue tunniga Varssavis," ütles Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm.

Samamoodi oleks uus trammiliin mugav lahendus eestlastele, kes rongiga Balti jaama sõidavad, sooviga laevaga Helsingisse või Stockholmi edasi sõita.

Majandusministeeriumi Rail Balticu projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare ütles uuringu tutvustusel projekti ajaraami kohta, et mida varem, seda parem, sest trammivõrgu laiendamine on tähtis nii Rail Balticu kui Tallinna elanike jaoks. Ehkki raha veel olemas ei ole, siis raha taha asi kindlasti ei jää, lubab ministeerium.

"Kui rahast rääkida, siis aus vastus on see, et praegu seda raha ei ole, aga esimesel võimalusel kavatseme seda taotleda nii Euroopa ühendamise rahastust, kust rahastatakse ka Rail Balticu projekti, kui hoida silmad lahti teiste rahastamisallikate koha pealt. Neid võimalusi on suhteliselt palju," lausus ta. "Kui on tegemist olulise asjaga linnarahva jaoks ja kogu riigi mõistes samamoodi, siis kindlasti see ka rahastuse leiab."

Kaunissaar tõi välja, et EL-i järgmisel rahastusperioodil on suuremad eesmärgid just raudteede ja ühistranspordi arendamiseks ja seetõttu võib tõenäosust, et Tallinnasse uus trammitee valmis ehitatakse, suureks pidada.

Novikov lisas, et mis puudutab Tallinna kaasfinantseerimist, siis selle taha asi kindlasti ei jää.