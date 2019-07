Esikohapreemiad pälvinud bürood said võrdselt 2250 eurot ning kolmandana tunnustuse saanud Disainibüroo Sulev 1000 eurot, teatas Tallinna Sadam.

Riigifirma alustab lähiajal koostööd autoritega pakutud ideede elluviimiseks.

Tallinna Sadama soov on kujundada ajaloolisest Tallinna Vanasadama alast koht, kus oleks mõnus aega veeta nii reisijatel kui kohalikel inimestel. Konkursi eesmärk oli leida ideekavandid Vanasadama linnaruumi elavdamiseks ajutiste lahenduste näol.

Žürii liikme ja Tallinna Sadama kinnisvara ärisuunajuhi Piret Ütsi sõnul hindas žürii pakutud ideelahenduse sobivust asukohaga ja konkursi eesmärkidega. "Võitjate valimisel jälgisime ka seda, kas pakutud ideid on lihtne ja kiire ellu viia, et need ei nõuaks suuri investeeringuid ning pakuks mereääre aktiivsemat kasutust või lihtsalt silmailu."

Žürii hinnangute põhjal tõusid terviklikkuse, mitmekülgse funktsionaalsuse, soodsa ja samas efektse lahendusega esile KOKO Arhitektide ja KA Arhitektide tööd. "KOKO Arhitektide lahenduses läbiva ideena esitatud mitmeti kasutatav tänavamööbel on lihtne, värvi lisav ja hea lahendus. Ruumilised TALLINN tähed on efektne pildistamise koht, meenutus turistidele külastatud linnast," märkis Üts.

"Tähtede disain võimaldab kasutada neid lisaks ka istumiseks ja läbi ronimiseks. KA Arhitektid töö "Rändaja" pälvis tähelepanu orienteeritusega tegevustele – ruumi elavdavad kiiged, välikino, istumis- ja lugemisalad Admiraliteedibasseini ääres," lisas Üts.

Ideekonkurssi korraldas Tallinna Sadam, kuna Vanasadama pikaajalise arendusplaani elluviimiseks algatamisel olev detailplaneeringute menetlus ning uute hoonete ehitus on pikk protsess.