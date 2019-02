Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian ütles neljapäeval, et Prantsuse suursaadik naasev Rooma lähiajal. Euroopa asjade minister Nathalie Loiseau aga ütles hiljem, et suursaadik naaseb juba reedel.

Prantsusmaa kutsus eelmisel nädalal konsultatsioonideks tagasi oma suursaadiku Christian Masset' Roomas põhjendades seda sammu alusetute ja korduvate verbaalsete rünnakutega, mida Itaalia juhtivad poliitikud viimastel kuudel Pariisi aadressil teevad.

"Prantsusmaa on mitmeid kuid olnud sihtmärgiks korduvatele, alusetutele rünnakutele ja ennekuulmatutele avaldustele," seisis siis Prantsuse välisministeeriumi avalduses.

Pariisi hinnangul pole Itaalia suunalt tulevate rünnakute sarnast toimunud kordagi pärast Teise maailmasõja lõppu. "Üks asi on omada erimeelsusi, kuid teine asi on manipuleerida kahepoolset suhet valimisi puudutavatel eesmärkidel," nentis Prantsusmaa välisministeerium.

Neljapäeval aga ütles välisminister Le Drian Itaalia ajalehele Corriere della Sera, et suursaadiku naasmine leiab aset üsna varsti, vahendas Politico.

Küll aga kinnitas ta, et diplomaatilise sammu tegemisel oli nö viimaseks piisaks karikasse Itaalia asepeaministri ja erakonna Viie Tähe Liikumine (M5S) juhi Luigi Di Maio diplomaatiliste kanalite välise visiidiga Prantsusmaale, kus ta kohtus nn kollaste vestide protestiliikumise esindajatega.

Intervjuus kutsus Le Drian Roomat üles ka jõudma kiiremas korras otsusele, kas Itaalia toetab Lyoni ja Torino vahele kiirrongiliini rajamist või mitte. Nimelt on Prantsusmaa seda juba ehitama hakanud, kuid Viie Tähe Liikumine on asunud tegutsema hoopis projekti peatamise nimel.

Itaalia asepeaministrid Matteo Salvini ja Luigi Di Maio, kes juhivad vastavalt kaht populismis süüdistatud valitsusparteid Liiga ja Viie Tähe Liikumine, on väga sageli rünnanud Prantsusmaad ja viimase presidenti Emmanuel Macroni, omistades talle sageli seisukohti, mille suhtes viimasel isegi pruugigi selliseid vaateid olla. Näiteks on peamiselt migratsioonivastasusega hääli koguv Salvini üritanud näidata Macroni kui "kontrollimatu massimigratsiooni" eestvedajat, kuigi praktikas on Macroni näol riigijuhiga, kes on Prantsusmaa migratsioonipoliitikat karmistanud rohkem kui ükski tema eelkäijatest.

Samuti on Itaalia valitsuse liikmed avaldanud korduvalt Prantsusmaa tänavatel meelt avaldanud nn kollavestidele.

Asepeaminister Salvini teatas omakorda eelmisel nädalal kommentaariks, et ka tema ei soovivat Prantsusmaaga vaielda ning et Macroniga kohtuks ta hea meelega.

Samas märkis ta, et Prantsusmaa peaks lõpetama Prantsuse-Itaalia piirilt migrantide tagasi saatmise ning et Itaalia kurjategijad ei tohiks enam saada Prantsusmaalt pelgupaika leida. Viimase süüdistusega viitab Salvini asjaolule, et mitmed 1970.-1980. aastatel Itaalias tegutsenud vasakäärmuslastest terroristid peidavad end Prantsusmaal.

Salvini sõnul on ta valmis kahepoolsetes suhetes uue lehekülje pööramiseks.