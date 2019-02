Varajased tuludeklareerijad löövad rekordeid

Tulude deklareerimise esimese päeva keskpäevaks oli deklaratsioone esitatud rohkem kui mullu samaks ajaks. "Ehk siis kogu aeg tuleb rekordite löömine," ütles Vikerraadio saates "Uudis+" maksu- ja tolliameti juhtivspetsialist Hannes Udde.

Juurde peab riigile raha maksma 6300 inimest summas 1,7 miljonit. Neid, kes ei saa midagi tagasi ega pea ka juurde maksma, on ligi 16 000, lisas Udde.

Tagastamisele läheb keskmiselt 380 eurot inimese kohta ja juurdemaksmisele keskmiselt 280 eurot inimese kohta.

Tulude deklareerimine e-maksuametis avati neljapäeva õhtul ning maksuamet hakkab e-deklaratsiooni esitanud inimestele tulumaksu tagastama 26. veebruaril ja paberil esitanud klientidele 19. märtsil. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud maksuameti andmebaasis oleva infoga inimese tulude ja kulude kohta. Korraga saab e-maksuametit kasutada 10 000 inimest ja ülejäänud lehele suundujatele kuvatakse vabandust. Piirangu eesmärk on lasta neil, kes parajasti tulusid deklareerivad, seda tõrgeteta teha.

Varem on maksuamet teatanud, et esialgsetel andmetel saavad mullu ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi 141 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Kokku tagastab amet tänavu inimestele eeldatavalt ligi 200 miljonit eurot, mis sisaldab nii aasta jooksul vähem kasutatud maksuvaba tulu kui ka üldisi maksusoodustusi, mida saab tuludest maha arvata.

Maksuamet on inimestele südamele pannud, et kuna deklaratsiooni esitajaid on tänavu rohkem – nimelt peavad maksuvaba tulu kasutamata jätmise või lubatust suurema kasutamise tõttu deklaratsioone esitama ka paljud need, kel varem pole selleks vajadust olnud – peaks esimestel päevadel e-maksuametisse sisenemiseks aega varuda.

Uuenenud on ka tuludeklareerimise keskkond – lisaks uuele kujundusele on seda lihtsustatud, vähendatud esitatavate andmete hulka ja lisatud eeltäidetud andmeid.