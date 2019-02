Peamiste muudatustena tuleb tänavu arvestada sellega, et maksustatakse ka pangast saadud hoiuseintresse, mis on juba eeltäidetult tuludeklaratsioonile kantud. Lisaks on maksuamet sõlminud kokkuleppe AirBnB-ga, et nad saadavad ametile andmed, mis samuti deklaratsioonile kantakse.

Enam ei ole mingeid piiranguid ka deklaratsiooni esitamisele nutitelefonis ja kõik funktsioonid on samasugused nagu arvutis.

Muutunud on maksuvaba tulu aastamäär. Kui mullu oli see 2160 eurot, siis sel aastal 6000 eurot, kuid tuluvahemikus 14 400–25 200 eurot väheneb maksuvaba tulu nullini.

Kui varem oli pensioni saamisel täiendav maksuvaba tulu 2832 eurot ja tööõnnetushüvitise saamisel 768 eurot, siis mulluste tulude deklareerimisel kehtib üldine maksuvaba tulu.

Muudatus on ka laste maksuvaba tulu summas: varem võis deklareerida ka abikaasa laste andmed, kui abikaasa ega keegi teine seda ei tee. Nüüd võib ka muu isik deklareerida lapsed, keda ta ülal peab, kui mõni teine õigustatud isik nagu lapsetoetuse saaja last ei deklareeri.

Kui abielus inimesel tekivad kasutamata maksusoodustused, mida saab

abikaasale üle anda, siis see tekib automaatselt. Ise abikaasat lisada ei saa.

Maksuamet hakkab deklaratsiooni e-maksuametis esitanud inimestele tulumaksu tagastama 26. veebruaril ja paberil esitanud klientidele 19. märtsil. Tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 1. aprill.

Tuludeklaratsioon on eeltäidetud maksuameti andmebaasis oleva infoga inimese tulude ja kulude kohta. Korraga saab e-maksuametit kasutada 10 000 inimest ja ülejäänud lehele suundujatele kuvatakse vabandust. Piirangu eesmärk on lasta neil, kes parajasti tulusid deklareerivad, seda tõrgeteta teha.

Varem on maksuamet teatanud, et esialgsetel andmetel saavad mullu ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi 141 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Kokku tagastab amet tänavu inimestele eeldatavalt ligi 200 miljonit eurot, mis sisaldab nii aasta jooksul vähem kasutatud maksuvaba tulu kui ka üldisi maksusoodustusi, mida saab tuludest maha arvata.

Maksuamet on inimestele südamele pannud, et kuna deklaratsiooni esitajaid on tänavu rohkem – nimelt peavad maksuvaba tulu kasutamata jätmise või lubatust suurema kasutamise tõttu deklaratsioone esitama ka paljud need, kel varem pole selleks vajadust olnud – peaks esimestel päevadel e-maksuametisse sisenemiseks aega varuda.

Uuenenud on ka tuludeklareerimise keskkond – lisaks uuele kujundusele on seda lihtsustatud, vähendatud esitatavate andmete hulka ja lisatud eeltäidetud andmeid.