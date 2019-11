Riigikokku on liikumas seadusemuudatus, millega nihutaks füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaja 31. märtsilt 30. aprillile.

Seadus plaanitakse rakendada juba uuel aastal ja uue korraga jääb tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtajaks üks päev, 1. oktoober, kirjutas Äripäev.

Muudatuse põhjustas asjaolu, et Eesti inimesed saavad tihtilugu tulu ka välisriigist, aga seal annab maksuhaldur teenitud tulu kohta maksustamise tõendi välja alles aprillis - see tähendab, et välismaalt tulu saav Eesti kodanik peab aprillis hakkama oma märtsis esitatud tuludeklaratsiooni parandama.

"Samuti annab see muudatus maksu- ja tolliametile võimaluse hajutada teenindusbüroos koha peal käivate inimeste arvu 1,5 kuu pealt 2,5 kuu peale," ütles ameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.