EL-i kaubanduse ülejääk USA-ga kasvas mullu rekordsuureks

Trump on Euroopa riikide kõrge kaubandusülejäägi vihane kriitik ning süüdistab EL-i, eriti Saksamaad, ebaõiglastes kaubandustavades.

Möödunud aastal kehtestas ta tollimaksu Euroopa ja teiste USA partnerite terasele ja alumiiniumile, millele EL vastas omapoolsete tariifidega USA kaupadele nagu mootorrattad ja teksad.

Eurostati andmed langevad ajale, kui USA kaubandusministeerium on kuulduste järgi leidnud, et autode import on oht USA riiklikule julgeolekule. See on esimene samm neile tollimaksu kehtestamisel.

Ministeerium raport esitatakse ootuste kohaselt Valgele Majale enne pühapäevast tähtaega ning selles nähakse suurt ohtu EL-i autofirmadele, eriti Saksamaal, kus autotööstus on üks suurimaid tööstusharusid.

Trumpil oleks seejärel meetmete kehtestamiseks 90 päeva ning tõenäoliselt mõjutavad tema otsust ka teated kaubandusülejäägi suurenemisest.

"Mulle meeldivad tariifid," ütles Trump reedel pressikonverentsil Valges Majas. Need "toovad palju miljardeid dollareid meie riigikassasse", lisas ta.

Hoolimata kaubanduspingetest kerkis EL-i eksport USA-sse möödunud aastal kaheksa protsenti 406,4 miljardi euroni, selgub Eurostati andmetest. Import Ühendriikidest kasvas samal ajal vaid 3,9 protsenti 266,7 miljardi euroni.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja keeldus kommenteerimast andmete mõju kaubanduskõnelustele Washingtoniga.

"Ma ei tõlgenda arve, aga kaubandussuhted on palju enamat kui ülejääk või puudujääk," lisas ta.

Euroopa Komisjon proovib maandada pingeid Washingtoniga piiratud mahus kaubandusleppega, mille läbirääkimistele mandaadi andmist arutavad järgmisel nädalal Euroopa Liidu välisministrid.

Komisjoni kaubandusvolinik Cecilia Malmström on teinud ettepaneku kaotada kõikide tööstuskaupade, kaasa arvatud autode tollimaks ning eemaldada kaubandust piiravad tehnilised standardid.