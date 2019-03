Peapiiskop Profittlichi õndsaks kuulutamise dokumendid jõudsid Vatikani

Vatikani jõudsid dokumendid, mis on kogutud peapiiskop Eduard Profittlichi märtrina õndsaks kuulutamiseks. Tegemist on suursündmusega Eesti katoliku kiriku ajaloos.

Teekond Rooma algas Tallinna lennujaamast varahommikul. Dokumendid mahtusid kahte pitseeritud kasti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peapiiskop Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamise piiskopkondlik faas kestis päris mitu aastat Eesti apostellikus administratuuris. Aga sellel on veel pikem lugu.

Nimelt algas Profittlichi õndsaks kuulutamise protsess 2003. aastal Venemaal, sest ta suri Kirovi vanglas. 2014. aastal anti õndsaks kuulutamise järg Eesti apostellikule administratsioonile üle. Nüüd algab Rooma faas.

Vatikani kongregatsioonile andis materjalid üle Marge-Marie Paas, kes on peapiiskop Eduard Profittlichi elu ja tegevust uurinud üle kahe aasta.

"Paljud teavad sellest, et tõesti Eesti katoliku kirik tahab endale esimest pühakut saada. Ja see, et nüüd on siit uksest sisse viidud kõik materjalid... oskan ainult väljendada seda tänutundega," kommenteeris Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Paas.

Kui kaua dokumentide kontrollimine aega võib võtta, ei oska keegi arvata. Profittlichi õndsaks kuulutamine vöib toimuda aasta või paari pärast. Aga võib kuluda ka rohkem aega.

"Eestist on toodud kõik need dokumendid Rooma. Nüüd siin töötatakse mõned aastad. Loodame, et me saame seda teha võimalikult kiiresti, kunagi ei tea, milliseid takistusi võib tulla ja siis edasi juba dokumendid liiguvad tagasi Eestisse. Siis kui on õndsaks kuulutamine," lausus Paas.

Eduard Profittlich suunati Eestisse preestriks 1930. aastal. 27. juunil 1941 arreteeriti ta Tallinna Peeter-Pauli katedraalis ning deporteeriti otse altari eest Kirovi vanglasse süüdistatuna nõukogudevastases tegevuses ning mõisteti surma.