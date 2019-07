Peapiiskop Profittlich võidakse õndsaks kuulutada kolme aasta pärast

Protsess, mis eelneb õndsakskuulutamisele, on pikk ja keeruline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kevadel Eestist Vatikani jõudnud dokumendid vaatas komisjon põhjalikult üle, kaaludes ja kontrollides põhjalikult kõike, mis kirjas. See oli omamoodi eksam koostajatele.

Pühakuks kuulutamise kongregatsioon andis tööle hea hinnangu ja ootab juurde vaid paari täiendust.

"Eduard Profittlichi puhul see märterlus on selgelt kindel ja meil on olemas dokumendid. Lihtsalt, veidi oli vaja seda ajaloolist tausta, sest me ei kirjuta vaid ühe inimese lugu, me tegelikult uurime ja kajastame kogu meie katoliku kiriku ajalugu ja Eesti ajalugu, sest peapiiskop jagas paljude eestastega oma saatust 1942. aastal," rääkis Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge-Marie Paas.

Saksamaal sündinud Eduard Profittlich, kellest sai Eesti katoliku kiriku peapiiskop, suunati Eestisse preestriks 1930. aastal. 1941. aasta juunis arreteeriti ta Tallinna Peeter Pauli katedraalis ning deporteeriti otse altari eest Kirovi vanglasse, süüdistatuna Nõukogude vastases tegevuses, ning mõisteti surma.

Nüüd, kui kõik tema elu ja tegevust puudutavad dokumendid on üle vaadataud, tuleb dokumentide alusel koostada positsio ehk kirjalik uurimus.

"Me ei kirjuta ainult Vatikani jaoks meie ajalugu, vaid tõesti, olekid tekstid, millest saaks publitseerda artikleid või raamatuid meie endi, Eesti inimeste jaoks," ütles Paas.

Õndsakskuulutamine toimub Eestis ja see on esimene samm pühakuks kuulutamisele. Pühakuks kuulutamised toimuvad Vatikanis Püha Peetruse väljakul.