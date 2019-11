Eesti katoliku kirik sai tagasi reliikvia

Kuldne kaasula, mis kuulus piiskop Eduard Profittlichile, on praegu hoiul Tallinna Peeter-Pauli katedraali ruumides. Kogu sõjajärgse aja oligi kaasula selles kirikus, kuid 1990. aastatel viidi see Saaremaale. Keegi ei oska täpselt öelda, mis asjaoludel kaasula Saaremaa muuseumisse jõudis, kuid sealt see lõpuks üles leiti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Õnneks me saime nüüd teada, et ta on Kuressaares Saaremaa muuseumis. Me küsisime ta tagasi ja nad andsid ta hea meelega tagasi ja ta jõudis nüüd Tallinna, kus on tema koht. Nüüd tuleb ta korda teha, korralikult konserveerida ja parandada, siis ta on tõesti reliikvia, sest me väga loodame Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamisele," selgitas ajaloolane Toomas Abiline.

Eduard Profittlichile kuulunud liturgilisi riideid ja muid esemeid on veel säilinud. See kaasula on aga suur haruldus seetõttu, et oli tal seljas 27. detsembril 1936, kui ta pühitseti piiskopiks. 1941. aastal küüditati ta otse Peeter-Pauli kiriku altari eest Siberisse ning 1942. aastal suri ta Kirovi vanglas.

Praegu on käimas Eduard Profittlichi õndsaks kuulutamise protsess. Märtrina surnud piiskopist võib saada esimene Eestist pärit katoliku pühak.

"Inimene, kes on nüüd jumalasulase staatuses, keda hakatakse kanoniseerima - kõiki temale kuulunud esemeid võib pidada reliikviateks. Niisamuti seda kaasulat, mida ta kandis piiskpoiks pühitsemise puhul," selgitas roomakatoliku kiriku pressiesindaja Marge Marie Paas.

Kõiki Eduard Profittlichile kuulunud ja tänaseni säilinud esemeid veel leitud pole.

"Näiteks praegu otsime, kus on piiskopi vapp - tikitud vapp -, samuti ilusate tikanditega piiskopi rist, piiskopi ametipadi, mis käib selle auastme juurde. Aeg-ajalt oleme ka oma koguduses teavitanud, et kui keegi teab mõningaid esemeid, kas või raamatuid või kirjavahetust, siis oleks hea anda kirikule teada," ütles Paas.

Peeter-Pauli katedraali keldrisse on kavas rajada peapiiskop Eduard Profittlichi austuseks kabel ning selle juurde kuulub ka muuseum, kus saab näha talle kuulunud esmeid.