Massachusettsi osariigi endine vabariiklasest kuberner Bill Weld teatas, et pürgib 2020. aastal USA presidendiks. Tema näol on tegemist esimese kandidaadiga, kes Vabariikliku Partei eelvalimistel ametisoleva presidendi Donald Trumpi vastu kandideerib.

Weld oli Massachusettsi kuberneriks kaks ametiaega, aastatel 1991-1997. Tema poliitiline karjäär oli tähelepanuväärne muuhulgas ka tänu sellele, et ta juhtis vabariiklasena osariiki, mis kaldus muidu pigem Demokraatlikku Parteid toetama. 73-aastane Weld rääkis oma kandideerimisplaanidest juba veebruaris, vahendasid Reuters ja BBC.

Kuigi Trumpi paljud seisukohad ja väljaütlemised pole olnud kooskõlas Vabariikliku Partei senise poliitikaga ning tal on seetõttu ka hulgaliselt parteikaaslastest kriitikuid, on praeguse presidendi populaarsus vabariiklastest valijate seas tugev ning seetõttu on Weldi võimalus Vabariikliku Partei presidendikandidaadiks saada üsna väike.

"Ma arvan tõesti, et kui me saame veel kuus aastat seda värki, mida on Valgest Majast tulnud viimased kaks aastat, siis oleks see poliitiline tragöödia," kommenteeris Weld.

Weld kavatseb oma kampaaniat alustada New Hampshire'is, mis on eelvalimiste varasema perioodi oluliseks osariigiks. Ta usub, et sealsed valijad võtavad tema sõnumit kuulda ja on tuttavad tema saavutustega naaberosariigi kubernerina.

Lisaks Weldile on on meedias räägitud ka teistest vabariiklastest, kes võiksid Trumpile veel väljakutse esitada. Üheks neist on näiteks Ohio endine kuberner John Kasich, kes 2016. aasta eelvalimistel loobus oma kandidatuurist viimasena.

Vabariiklik Partei on aga andnud mõista, et ei kavatse toetada parteisisest rivaalitsemist. "Iga katse esitada väljakutse presidendi kandidatuurile on määratud läbikukkumisele," seisis Vabariiklaste Rahvuskomitee (RNC) avalduses.

Trumpi tagasivalimiskampaania kogus käesoleva aasta esimeses kvartalis rohkem kui 30 miljonit dollarit, mida on palju rohkem kui ühelgi Demokraatliku Partei paljudest kandidaatidest. Vabariiklaste poliitiliste doonorite käitumine viitab sellele, et nad on seega valmis Trumpi teise ametiaega investeerima.