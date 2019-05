New Yorgi linnapea Bill de Blasio teatas neljapäeval, et pürgib Demokraatliku Partei presidendikandidaadiks.

Ta on järjekorras juba 24. demokraadist presidendikandidaat, vahendasid Axios ja The Hill. (Pikemat ülevaadet kõigist Demokraatliku Partei kandidaatidest saab lugeda näiteks väljaannetest Axios ja Vox.)

Poliitikaeksperdid De Blasio võimalusi erakonna presidendikandidaadiks tõusta eriti kõrgeks ei pea, sest temaga sarnased kandidaadid nagu Bernie Sanders ja Elizabeth Warren on teinud kampaaniat ning korjanud rahalist toetust juba kuid. Hetkel paistab ka olevat olukord, kus endine asepresident Joe Biden on oma rivaalide ees tugeva edumaa saavutanud.

Linnapea pürgimisega presidendikandidaadiks pole eriti rahul ka New Yorgi elanikud. Näiteks Quinnipiac University aprilli arvamusküsitluse kohaselt on 76 protsenti New Yorgi elanikest seisukohal, et nende linnapea ei peaks presidendiks kandideerima.