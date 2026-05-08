Laupäev tuleb päikesepaisteline

Foto: Siim Lõvi / ERR
Laupäevane puhkepäev toob päikeselise ilma. Pärastlõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib kuiv.

Reedel mõjutas Läänemeremaade ilma pilvi hajutav kõrgrõhuala, vaid Skandinaavia ja Soome põhjaaladel oli pilvisem ja veidi sajune. Ka Euroopa südames oli päev enamjaolt sajuta, kuid pilverünkadega. Ookeanilt lähenesid aga kaks sajust madalrõhuala – üks Norra rannikule, teine Portugalile. Vihmane madalrõhuvöönd kulges ka Balkanilt Venemaale ning madalrõhuala tegutses Vahemere idaosas – nii sai vihmavalinguid ja äikest ka Itaalia.

Laupäeval liigub kõrgrõhuala üle Soome itta ja selle lõunaserv katab Eesti. Ilm on vähese pilvisusega ja sajuta. Samal ajal Valgevenest põhja poole liikuv madalrõhkkond toob vihma Leedu ja Läti idapoolsesse ossa. Meieni vihmapilved ei ulatu, küll aga tugevneb Kagu-Eestis kirdetuul. Pühapäeval jõuab nõrgenenud madalrõhkkond Läti kohale ning üksikuid vihmapilvi jõuab ka Eesti lõuna- ja idaossa. Kuna taevas on pilvisem ja kahe rõhkkonna vahel saabub soojem õhumass, taandub öökülma oht vähehaaval.

Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega ning sajuta. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2–8, Liivi lahel iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni +3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni +6 kraadi.

Laupäeva hommik on vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub nõrk kirde- ja idatuul ning sooja on viis kuni seitse kraadi.

Laupäev tuleb päikesepaisteline. Pärastlõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib kuiv. Puhub mõõdukas kirde- ja idatuul, iiliti 13 m/s ning sooja on 11 kuni 15, rannikul kohati kaheksa kraadi.

Pühapäeva öö tuleb olulise sajuta ja sooja on kaks kuni kaheksa kraadi. Emadepäeva pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada, kuid seda pigem vaid mandri lõuna- ja idaosas. Õhusoe tõuseb kuni 16 kraadini. Kohatist hoovihma lubab prognoos ka esmaspäevaks, mil keskmine õhutemperatuur tõuseb öösel kuue, päeval 16 kraadini. Teisipäeva öösel jõuab saartele vihmasadu, mis laieneb üle maa kirdesse ja päeval sajab juba mitmel pool. Öö on esmaspäevaga võrreldes paari kraadi võrra soojem, päev paar kraadi jahedam. Vihma lubab prognoos ka kolmapäevaks, mil tihedamalt sajab Ida-Eestis.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

