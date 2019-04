Investeerimisettevõte BaltCap Growth Fund investeerib ligi kolm miljonit eurot kasvukapitali Viru Haigla AS kontserni Pihlakodu eakatekodude keti laiendamiseks.

"Pihlakodu on vähem kui aastaga loonud omal alal uue kvaliteedistandardi ja Eesti demograafilist pilti vaadates on tegu ettevõtmisega, millel on järjest kasvav nõudlus ja pikaajaline perspektiiv," põhjendas BaltCapi investeeringute juht Sten Sonts pressiteate vahendusel investeeringuotsust.

Sontsi sõnul ei ole eakate hoolekandes toimunud viimase paarikümne aasta jooksul suuri arenguid, samas on aga üldine heaolu Eestis selle aja jooksul tublist kasvanud.

BaltCapi investeeringu eesmärk on suurendada pakutavate hooldekodukohtade arvu Pihlakodus lähema nelja aasta jooksul tuhandeni.

"Kui käesoleva suve lõpuks saab valmis 200-kohaline kaasaegne Pihlakodu Tabasalus, siis kohe pärast seda on kavas alustada uue eakatekodu ehitust ka Viimsis," kirjeldas Viru Haigla ASi nõukogu esimees Igor Pihela ettevõtte järgmisi samme. "Eesmärk on investeeringu toel jõuda lähiaastatel tuhande hooldekodu kohani ning kindlustada oma juhtpositsiooni kvaliteetse hoolekandeteenuse pakkumisel Eestis," märkis Pihela.

Tegu on BaltCapi kasvufondi esimese investeeringuga Eestisse. Osa kolmest miljonist eurost paigutatakse ettevõttesse investeeringuna omakapitali ning teine osa laenuna. BaltCap omandab tehingu tulemusel vähemusosaluse Viru Haigla kontsernis. Kontserni enamusaktsionärina jätkab Estonian Medical Group, mille omanikeks on Eesti investorid Igor Pihela seenior, Igor Pihela juunior, Priit Pihela ja Ermo Kosk. Kontserni finantseerib LHV Pank.

Pihlakodu on Eesti hooldekodude kett, mis pakub täna hoolekandeteenust Tapal, Kohtla-Järvel ja eelmisest aastast Tallinnas Nõmmel. Pärast tänavu septembris Tabasalus valmivat uut kaasaegset hoonet on keti hooldekodudes kokku ligi 500 kohta.

BaltCap asutas kiire kasvuga oma ala juhtivatesse ettevõtetesse investeeriva kasvufondi BaltCap Growth Fundi koostöös Balti Innovatsioonifondiga. Balti Innovatsioonifond on Eesti, Läti ja Leedu ning Euroopa Investeerimisfondi (EIF) poolt loodud fondifond, mille eesmärk on suurendada kapitaliinvesteeringuid Balti riikide ettevõtetesse.