"Ka sõna on tegu. Minu tänane signaal on suunatud mitte opositsioonile ja isegi mitte koalitsioonile. Tänane signaal on minu kui saadiku vastus ühe konkreetse erakonna retoorikale. Ei tohi ja ei saa halvustada teist rassi, rahvust, sugu, vähemust või ühiskonnaosa. Õigusriik, inimõigused, sõnavabadus on tähtsad. Ja kui keegi teeb kasvõi sõnades liiga, näiteks juudi või vene kogukonnale – kes on mõlemad Eesti ühiskonna osa – ja otsib endale õigustust, siis minul ei jää muud üle kui näidata sellele õigustuste otsimisele punast tuld," selgitas Ladõnskaja-Kubits oma Facebooki lehel.

Ladõnskaja-Kubits märkis, et tema maailmavaade on mõistlik konservatism ning et ta mõistab, miks selline koalitsioon on sündimas.

"Põhjusi ei ole vaja otsida mitte ainult EKRE-st vaid ka eelmiste poliitikute tegemata jäetud tegudest. Kindlasti ka sellest, et rahvast pole piisavalt kuulatud. Protestivaimust. Konservatiivse maailmaga suuremas plaanis mitte arvestamisest ja isegi selle mahasurumisest. Ka mina tajusin seda. Ning soovin, et mõistlikud konservatiivsed väärtused oleksid proportsionaalselt rahva suurele toetusele esindatud ka Eesti poliitikas," lausus ta.

Ladõnskaja-Kubits ütles "Aktuaalsele kaamerale", et otsustas nii hääletada juba mitu nädalat tagasi ja erakond oli tema otsusest teadlik.

Küsimusele, kas ta jääb erakonda ja fraktsiooni, vastas Ladõnskaja-Kubits, et ta on koos oma erakonnaga ja see on tema maailmavaade.