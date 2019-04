Eesti on iga-aastases Piirideta Reporterite (Reporters Without Borders) edetabelis tõusnud mullusega võrreldes koha võrra ning asub 11. kohal.

Nagu kahel eelmisel aastal juhib edetabelit Norra, kellele järgnevad Soome ja Rootsi.

Eesti kohta öeldakse kokkuvõttes, et Eesti ajakirjanikud töötavad üldselt soosivas keskkonnas, kuid meediaväljaanded on koondunud paari omaniku kätte. Kuivõrd toimetustele avaldab aina rohkem mõju reklaamimüük, on ajakirjanike autonoomsus surve all, märgitakse lühikeses kokkuvõttes, mida saab lugeda SIIT.

Eraldi tuuakse välja Isamaa erakonda kuuluv Eesti Meedia omanik Margus Linnamäe, keda kritiseeriti Postimehe toimetuse töösse otsese sekkumise eest. "Ta määras isliklikult ametisse juhtivatel kohtadel töötavad isikud ning propageeris konservatiivset maailmavaadet eraldi rubriigis, mille ta (Postimehes) enne valimisi lasi avada," märgitakse ülevaates.

Linnamäe probleemi ei näe

Postimehele raportit kommenteerinud Linnamäe sõnul oleks organisatsioon pidanud sellised väited eelnevalt üle kontrollima ning rääkima ka tema või Postimees Grupi juhtkonnaga.

Linnamäe lisas, et on Isamaa liige 1990. aastast ning erakondlik kuuluvus ei ole tema sõnul vabas maailmas keelatud.

Linnamäe ütles, et ei näe rubriigis Meie Eesti midagi taunitavat ning pigem on selle mõte olnud tõsta ajakirjanduse kvaliteeti valdkonda tundvate inimeste kaasamise kaudu. "Selle rubriigi mõte tekkis Postimehe strateegipäeva arutelul, kus ma küll osalesin, kuid ma olin üks paljude osalenute hulgast ning otsus sellise rubriigi käivitamiseks oli konsensuslik. Hilisem meeskonna komplekteerimine ning töötajate töölevõtmine on olnud Postimehe vastutava väljaandja Merili Nikkolo õlul," ütles Linnamäe Postimehele.

Raportis peetakse probleemiks ka venekeelse ajakirjanduse olukorda. Välja tuuakse, et Eesti venekeelse meedia lugejate arv on väike ja venekeelsete eestimaalasteni jõuab pigem Vene telekanalitest edastatav sõnum. Olukorda pole paremaks muutnud ka ETV+ avamine.

Samuti märgitakse, et Eesti venekeelsed ajakirjanikud ei tööta koos eestikeelsetega ning samuti pole juhtunud kordagi, et venekeelne ajakirjanik oleks Eestis võitnud kõige hinnatuma, Bonnieri auhinna.

Esikolmikule järgnevad pressivabaduse edetabelis Holland, Taani, Šveits, Uus-Meremaa, Jamaica, Belgia ning Costa Rica.

180 riigi seas on pressivabadusega kõige hullemad lood Turkmenistanis (180. koht), Põhja-Koreas ja Eritreas.