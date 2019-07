Piirideta Reporterid kritiseerisid Postimehe omanikku

Vabaühendus Reporters Without Borders (RWB) ehk Piirideta Reporterid kutsus üles Postimehe omanikku Margus Linnamäed austama Postimehe toimetuse sõltumatust. Ühendus kritseerib oma pressiteates Linnamäed, sest ta on RWB hinnangul muutnud Postimehe oma konservatiivsete vaadete hääletoruks.

Pressiteates, mis kannab pealkirja "Toimetajad lahkuvad Eesti juhtivast päevalehest omaniku sekkumise tõttu", märgib RWB Euroopa Liidu ja Balkani osakonna juht Pauline Ades-Mevel, et neile valmistab tõsist muret näha, et ajalehe omanik nii avalikult sekkub toimetuse töösse.

RWB märgib, et Postimehe näol on tegu ühega Eesti kahest suurimast, vanimast ja väärikamast päevalehest, kust viimase aasta jooksul on lahkunud viie osakonna juhid.

"Uudistetoimetuse, majandustoimetuse, uuriva toimetuse, sporditoimetuse ja arvamustoimetuse juhid on lahkunud, sest Linnamäe on Postimehe muutnud rahvuskonservatiivse vaadete hääletoruks," seisab pressiteates.

RWB märgib, et tegu on erakonna Isamaa toetajaga, kes omab meediaimpeeriumi, läbi mille ta levitab oma isiklikke vaateid.

"Mitte iga arvamus pole väärt, et seda levitada, ainult hea arvamus," ütles ta RWB andmetel toimetuse töötajatele. RWB märgib ära ka Postimehe päise muutmise ajalehe esiküljel. Kui varem seisis Postimehe päise all lihtsalt "Eesti päevaleht", siis maist on päise all kirjas "Seisame eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest läbi aegade".

RWB suhtles ka Postimehe vastutava väljaandja Merili Nikkologa (keda ühendus nimetab Linnamäe kõneisikuks), kes nimetas osakonnajuhtide lahkumist "loomulikuks arenguks". Nikkolo kui Linnamäe kõneisiku tsitaat pressiteates on järgmine: "Tähtis on rõhutada rahvuslikke juuri ja garanteerida eesti keele ja kultuuri eksistents läbi aegade, olles samal ajal nende väärtuste (kestmise) positiivne survegrupp ja vahikoer."

RWB hoiatab, et Postimehe omaniku selline käitumine võib ohustada nii Eesti kõrget (2019. a seisusga 11.) kohta Piirideta Ajakirjanike ajakirjandusvabaduse edetabelis kui ka üleüldist suhtumist ajakirjandusvabadusse riigis.

Endine Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korv, kes lahkus ajalehest 2018. aastal, ütles RWB-le, et ta polnud kunagi varem töötanud olukorras, kus peatoimetaja ei oma kontrolli kõige üle, mis toimetuses toimub. Korvi sõnul oli ta toimetuses tunnistajaks ajakirjandusvabaduse piiramisele ning rääkis sellest ka Linnamäele endale, kuid ei saanud kunagi viimaselt sisukat vastust.

RWB kritiseerib ka "Meie Eesti" lehekülgede loomist Postimehes. RWB hinnangul on tegu konservatiivsete vaadete propagandaga, kus faktid aetakse segamini arvamusega. RWB märgib ka, et Postimees nimetas lõpuks küljed "ekspertajakirjanduse" asemel arvamuskülgedeks.

RWB märgib presssiteates, et pärast seda, kui Linnamäe Postimehe ostis, on toimetuse töötajaid survestatud kirjutama Linnamäe teistest äridest, näiteks talle kuuluvast Apollo raamatukaupluste ketist või apteekide ketist. Näiteks tuuakse mõne uue raamatu või CD esitlus, millest Postimehe fotograafidel kästi teha otseülekanne, kuigi avalik huvi selle ürituse vastu oli väga väike.

Neeme Korv ütles RWB-le, et tal tuli pidevalt vastata ebamugavatele küsimustele lugejatelt, arvamusliidritelt ja kolleegidelt teistest väljaannetest, kes soovisid teada, miks Postimees avaldab kallutatud sisuga artikleid.

RWB rääkis ühenduse väitel mitme endise Postimehe töötajaga, kes palusid anonüümseks jääda.

RWB on tuntust kogunud iga-aastase riikide ajakirjandusvabaduse edetabeliga, kus Eestis oli tänavu 11. kohal.

ERR on Margus Linnamäe poole kommentaari saamiseks pöördunud.