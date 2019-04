"Kui uus valitsus alustab, astun Senati väljakule vaba mehena," kirjutas Soini neljapäeval blogis ja lisas, et tema elu muutub.

"Ma lahkun poliitikast. Heatujulisena, rõõmsal meelel."

Soini lisas, et hakkab poliitikast lahkudes unistusi teoks tegema ning kogemused poliitikuna kuluvad sel teekonnal marjaks ära.

"Ma ei ole olnud vangis, olen olnud poliitikas. Aastakümneid jälgitava ja vastutavana. Olen sellele hetkele palju mõelnud."

Soini ütles, et mai algul Rovaniemis peetav Arktika nõukogu välisministrite kohtumine on Soome eesistumisaja tipphetk. Kohtumisele on oodata kõiki Arktika nõukogu liikmesriikide esimehi.

Soini oli üks Põlissoomlaste erakonna asutajaist ja pikka aega selle esimees. Kui Jussi Halla-aho 2017. aasta suvel esimehevalimised võitis, lahkus Soini parteist ja lõi erakonna Sinine Tulevik, mis aga ei pääsenud äsjastel valimistel parlamenti.