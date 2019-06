Partei kongress, kus hääletusel on ka esimehe küsimus, leiab aset juuni lõpus, vahendas Yle.

Halla-aho on olnud Põlissoomlaste esimeheks alates 2017. aasta suvest. Tema tookordne võit tõi kaasa erakonna lõhestumise ja selle, et parteist lahkusid paljud liikmed, nende seas Soome valitsuse ministriteks olnud poliitikud. Äsjastel parlamendivalimistel jäi Halla-aho juhitud erakond napilt teiseks ning mitmed hilisemad uuringud on näidanud, et hetkel on tegu (ka napilt) Soome kõige populaarsema erakonnaga.

Küll on aga kindel, et vahetumas on Põlissoomlaste aseesimehed.

Esimeseks asejuhiks olev kunagine presidendikandidaat Laura Huhtasaari on juba varem kinnitanud, et ta uuesti aseesimeheks ei pürgi. Huhtasaari pääses äsjastel eurovalimistel Euroopa Parlamenti.

Esimese aseesimehe kohale pürgimisest on praeguseks teatanud kaks rahvasaadikut - Riikka Pura ja Leena Meri.

Rahvasaadik Teuo Hakkarainen, kes samuti nüüd Euroopa Parlamenti pääses, astus Põlissoomlaste aseesimehe kohalt tagasi seoses 2017. aasta detsembris toimunud vahejuhtumiga, mille käigus ta parlamendihoones purjutas ja naiskolleegi ahistas ning ründas.

Kolmandaks aseesimeheks olev Juho Eerola pole oma edasiste plaanide kohta veel selgitusi andnud.