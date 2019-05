Aprillis parlamendivalimised napilt võitnud sotsiaaldemokraadid on ajalehe Helsingin Sanomat (HS) värske arvamusküsitluse kohaselt langenud parteide populaarsuse edetabelis lausa kolmandale kohale. Esikohal on valimistel napilt teiseks jäänud Põlissoomlased.

Põlissoomlased on olnud olnud HS-i uuringus esikohal varem kaks korda - 2011. aasta mais ja juunis. Tookord oli samuti tegu ajaga, mis järgnes parlamendivalimistele - 2011. aasta valimistel said Timo Soini juhitud Põlissoomlased kolmanda koha, vahendas ajaleht.

Hetkel on Põlissoomlaste toetus 18,7 protsenti, äsjastel valimistel kogus erakond 17,5 protsenti häältest.

Teisel kohal on 17,1 protsendiga Petteri Orpo juhitud paremtsentristlik Koonderakond. Sama tulemuse sai partei ka valimistel.

Kolmandal kohal on Antti Rinne juhitud valimiste võitja Sotsiaaldemokraatlik Partei (SDP). Valimistel saadi 17,7 protsenti häältest, HS-i arvamusküsitluse kohaselt on partei toutus nüüd langenud 16,9 protsendini.

Neljandale kohale Keskerakonnast mööda on tõusnud Roheline Liit, mis valimistel sai 11,5 protsenti häältest ja mille toetus on nüüd 12,8 protsenti.

Viiendal kohal on senise peaministri Juha Sipilä Keskerakond ning hetkel paistab, et erakonna allakäik jätkub - valimistel saadi 13,8 protsenti häältest, uuringus on toetuseks 12,7 protsenti.

Edetabelis järgnevad Vasakliit (8,3%), Soome Rootsi Rahvapartei (4,4%) ja Kristlikud Demokraadid (4,1%).

Uuringufirma Kantar TNS korraldatud arvamusküsitluse veamarginaal on suuremate parteide puhul 2,8 protsendipunkti mõlemas suunas.

Esmaspäeval jätkas sotsiaaldemokraatide juht kohtumisi võimalike valitsuspartneritega ning hetkeseisuga pole ta koostööd ühegi erakonnaga veel välistanud.