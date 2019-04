"Meil on ükskord varem, kui Briti üksus tuli siia koos oma sümbollooma kitsega ja kits sai ka medali. Aga koerte puhul me otsustasime lihtsalt selliselt, et kui üksuse jaoks on see koer sellises rollis, et ta täidab sellist ülesannet, mida keegi teine täita ei suuda ja teeb seda hästi, siis järelikult on ta ka väärt seda medalit," ütles kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk "Aktuaalsele Kaamerale".

Saksa lambakoer Nash ja Belgia lambakoer Kaja on pommikoerad ja Belgia Ardenni küttide pataljoni täisväärtuslikud liikmed. Mõlemad koerad on ka varem välisoperatsioonidel osalenud, kusjuures Belgia lambakoer Kajale on Eesti missioonimedal juba teine, esimese sai ta Afganistani missiooni eest. Saksa lambakoer Nash on aga nelja-aastane ja tema teeneid tunnustatakse medaliga esimest korda. Samuti pole ka Eesti kaitseministeerium varem koertele missioonimedaleid andnud.

Kolmsada Belgia jalaväelast naasevad kodumaale peale Kevadtormi õppust. Neid asendavad Eestis paiknevas NATO lahingugrupis Prantsuse kaitseväelased.

Milliseid loomi Prantsuse sõdurid Eestisse kaasa toovad ja kas toovad, seda pole veel teada.