Tänavu kevadel kasvab märgatavalt NATO suurendatud kohaloleku (eFP) raames Eestis viibivate liitlasüksuste soomustehnika hulk - korraga on Tapal paiknevas lahingugrupis üle 20 liitlaste tanki ja umbes 80 soomukit, millele lisanduvad 200 Eesti kaitseväe soomukit.

"Siin viibivatel üksustel on hetkel tõesti arvestatav hulk soomustehnikat," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Roland Murof ERR-ile.

Teisipäeval teatas Prantsusmaa, et 23. aprillil jõuab Tapa sõjaväelinnakusse missiooni FRA-EFP LYNX raames ligi 300 sõdurist koosnev Prantsuse üksus, millel on kaasas viis tanki Leclerc ning paarkümmend jalaväe lahingumasinat.

Prantslased vahetavad maikuus NATO lahingugrupist välja Belgia üksused, millel on Eestis üle 30 lahingumasina. Lisaks on lahingugrupi juhtriigil Suurbritannial Tapa linnakus ligi 20 Challenger-2 tanki, ligi 30 Warrior jalaväelahingumasinat ja kolm AS90 liikursuurtükki.

Liitlased osalevad 29. aprillil algaval õppusel Kevadtorm, mis tänavu peetakse Ida- ja Lääne-Virumaal ning millest võtab osa kokku umbes 10 000 sõjaväelast.

Liitlasüksuste kõrval on Tapal paikneval 1. jalaväebrigaadil umbes 200 ühikut soomustehnikat. "Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi käsutuses on ligi 150 soomustransportööri Sisu XA-188 ja XA-180 ning üle 40 jalaväelahingumasina CV90. Lisaks veel tanki Leopard 1 baasil ehitatud pioneeri- ja naastetankid," ütles Muroff.

"Oluline on ka meeles pidada, et Tapal paiknev lahingugrupp on vaid osa laiemast NATO heidutusest, lisaks toimib NATO õhuturbemissioon ja regulaarselt viibivad siin erinevate õppuste ja harjutuste raames mitmete liitlasriikide üksused," rõhutas kaitseministeeriumi esindaja.

"Liitlaste kohaoleku tugevdamiseks on Ühendkuningriik hetkel siia saatnud ka neli Wildcat helikopterit ja Kevadtormi ajal on tulemas lisaks veel viis Apache´it," ütles Muroff.

Tema sõnul võib sel suvel näha liitlaste suuremat kohalolekut ka Läänemerel, kus toimuvad õppused Baltic Protector ja Baltops.