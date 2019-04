Ukrainas viibiv ERR-i ajakirjanik Astrid Kannel kommenteeris, et mõlemal presidendikandidaadil näib olevat oma lava ning politsei jagab staadioni kummagi fännide vahel pooleks nagu spordivõistlustel.

Viimased arvamusküsitlused näitavad Zelenskile tugevat edu. Ometi on staadionil Porošenko poolel rohkem rahvast.

Rahvast on Porošenko staadionipoolele rohkem kogunenud. Autor: Astrid Kannel/ERR

Zelenski pool on tunduvalt hõredam. Autor: Astrid Kannel/ERR

Kandidaatide debatt algas kell 19 Ukraina hümni laulmisega, debatti vahendasid moderaatorid.

Zelenski ütles debati sissejuhatuseks, et 2014. aastal presidendiks valitud Porošenko ei täitnud oma valimiseelseid lubadusi ning ei õigustanud seega talle pandud lootusi.

"Milles on peamine viga?" küsis ta. "Meie teiega hääletasime ühe Porošenko poolt, aga valisime teise."

41-aastane Zelenski märkis enda kohta, et ta ei ole poliitik.

"Ma olen lihtne inimene, kes tuli seda süsteemi lammutama," ütles Zelenski. "Ma olen teie vigade ja lubaduste tulemus."

53-aastane Porošenko märkis omakorda, et Zelenski oleks nõrk president ega suudaks seista vastu ohule, et Ukraina naaseb Vene impeeriumisse.

"Ma usun, et härra Volodõmõril ei ole unistust tõmmata Ukraina tagasi Vene impeeriumisse. Kuid [Vene presidendil Vladimir] Putinil on selline unistus," ütles Porošenko.

"Meil on ainult ilus ja säravmagus ümbris, millest igaüks võib leida, mida otsib," sõnas ta Zelenski kohta.

Porošenko seadis kahtluse alla Zelenski võime olla riigi relvajõudude juhataja. Ta küsis, kus oli Zelenski 2014. aastal, kui riik vajas vabatahtlikke ja too varjas end sõjaväeteenistuse kutse saamise eest.

"Kui te oleksite olnud rindel, oleksite näinud oma silmaga, mis juhtus Debaltseves. Kui te oleksite kohtunud meie sõduritega Ilovaiskist, oleksite teadnud, kui palju verd tuli Ukrainal valada, et säilitada meie riik," ütles Porošenko.

Zelenski vastas, et on korduvalt viibinud Donbassi konfliktitsoonis ja kui oleks tahetud talle edastada kutset väeteenistusse, siis oleks see olnud võimalik.

Porošenko ütles ka, et ukrainlased peavad juba valimistele järgneval päeval ühinema eesmärgiga kaitsta Ukraina riiki.

"Ma tunnustan ukraina rahva igasugust valikut 21. [aprillil] ja 22. [aprillil] elu jätkub," ütles ta.

"22. [aprillil] peame ühinema selleks, et üheskoos kaitsta riiki, et seda mitte kaotada," ütles Porošenko.

Ta kutsus Zelenski toetajaid mõtlema oma valikule valimispäeval ja sellele, kuidas säilitada ka edaspidi Ukraina riiki.

"[Võimude] uuendamine on vajalik ja seda saab teha parlamendivalimiste ajal, kuid ei tohi mängida riigiga presidendivalimiste ajal. Hind võib olla erakordselt kõrge ja sõda Vene agressoriga ei saa pidada näitleja, andekas inimene, kes on igasuguse kogemuseta. Hind võib olla väga-väga suur," rõhutas Porošenko.