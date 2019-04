"Kahtlemeta peab (Zelenski suur võit - ERR) peegeldama ühte kahest: kas väga suurt pettumust, tüdimust või frustratsiooni senise poliitika suhtes ja selge on, et Ukraina valijatel on palju põhjust olla pettunud ja väsinud. Teiseks - peegeldab valimistulemus väga suurt usaldus, toetust ja ootust Zelenski suhtes. Aga kui nüüd valijate käitumise aluseks oli väga suur usaldus Zelenski suhtes, siis on siin tohutult palju ruumi pettumiseks, kuna tema senise poliitilise tegevuse kohta ei ole valijatel midagi teada, sest seda tegevust lihtsalt ei ole olnud," rääkis Mikser esmaspäeval ERR-i saates "Välistund" Peeter Kaldre küsimustele vastates.

Mikseri sõnul on Zelenski suutnud maalida endast kuvandi läbi oma telekarakteri, kes on kooliõpetajast presidendiks tõusnud algaja poliitik. "On selge, et nende ootuste - kui need on seotud sõja kiire lõpu ja õndsa rahuaja saabumisega või ka korruptsiooni väljajuurimisega - kiireid ja rahva enamusele sobivaid lahendusi ju tegelikult ei paista," tõdes Mikser.

"Tema lubaduste sisustamise teebki raskeks see, et tal puudub varasem poliitiline taust. Ta on saanud mandaadi varasemast abstraktsest telekuvandist, inimestele meeldivate ideede esitamisest, mis ei pruugi päriselu keerulisusega kokku sobida. Aga neid lubadusi võib visaliseerida eri viisidel," lisas sotsiaaldemokraadist välisminister ja riigikogu uue koosseisu saadik.

Lisaks tuleb Mikseri hinnangul silmas pidada ka seda, kuidas hakkab Venemaa Zelenski ja Ukraina uue juhtkonnaga käituma.

"Selge, et Ukraina sisepoliitika jääb jätkuvalt keeruliseks, seal on palju jõukeskusi ja need on seotud erisuunaliste huvide, sealhulgas ka majandushuvidega," rääkis Mikser.

Samuti võidakse ära kasutada ka Zelenski kogenematust ja mõningast nõrkust, mida ta vähemalt oma ametiaja alguses võib üles näidata, lisas välisminister.

Ukraina presidendivalimiste teises voorus kogus Zelenski esialgsetel mittetäielikel andmetel umbes 73 protsenti ja tema konkurent, riigi senine president Petro Porošenko umbes 25 protsenti häältest.