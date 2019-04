"Valimistulemus näitab seda, et inimesed ootavad muutust. Inimesed on pettunud selles, et Porošenko ei teinud, mida ta lubas korruptsiooniga võitlemise ja oligarhide võimu kärpimise suunas," rääkis Maigre esmaspäeval ERR-ile.

Maigre tõdes, et Zelenski plaanidest on seni vähe teada ja seda mitte ainult seetõttu, et tegemist on uustulnukaga poliitikas, vaid meelelahutajana tuntuks saanud tulevane president on ka ise hoidunud selgetest sõnumitest.

"Tema sammude või lubaduste kohta saab ainult vihjamisi, ridade vahelt lugeda. See ei ole ainult seetõttu, et ta on uus nägu - ta on ka väga teadlikult hoidunud resoluutsetest väljaütlemistest. Ja väga teadlikult andnud endast kuvandi kui valgest lõuendist, kuhu igaüks saab enda ootused ise peale maalida," rääkis Maigre.

Zelenski on siiski öelnud, et tema jaoks on kõige tähtsam lõpetada sõda ning andnud märku, et on valmis Vene presidendi Vladimir Putiniga rääkima ja valmis kaaluma USA eriesindaja Donbassis Kurt Volkeri plaani rahuvalvajate toomiseks Ida-Ukraina konfliktitsooni, märkis Maigre. "Nagu ikka rahvusvahelistes suhetes - kui on uus inimene ametis, siis see annab uue impulsi. Ehk siis ma arvan, et ka Moskva poolt vaadates on valmisolek alustada läbirääkimisi suurem kui vastaspoolel on uus ja värske nägu võrreldes Porošenkoga," rääkis ta. Zelenski on ka välja öelnud, et sooviks senist Normandia formaati, milles otsitakse Ida-Ukraina konfliktile lahendust Ukraina, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaa osalusel, laiendada USA ja Suurbritanniaga. Aga kõigi selliste muutustega peab nõustuma ka Kreml, rõhutas Maigre.

Lisaks võib Zelenski esinemistest järeldada, et ta ei kavatse olla keeleküsimustes nii range kui Porošenko seda oli.

"Samuti on Zelenski öelnud, et ta tahab korruptsiooniga võidelda, aga kuidas see välja näeb, seda täpselt ei tea. Kuigi annab lootust, et tema tiimis on eelmine majandusminister Aivaras Abromavičius ja ka endine korruptsioonivastase võitluse büroo juht. Nii vähe või palju kui Zelenski oma meeskonda avanud on, siis päris lootusetu see pilt ei ole," leidis Maigre.

Küsimusele, kuidas võiks Zelenski tegevust hakata mõjutama tema tihe side mõjuka oligarhi Igor Kolomoiskiga, tõdes Maigre, et sellest annab aimu Zelenski meeskonna koostamine. "Küsimus on, kui iseseisev Zelenski oma meeskonna valikul saab olema, milliseid inimesi ta võtmepositsioonidele määrab. Ja seda mitte ainult avalikus sfääris, vaid ka näiteks - eriti oluline on Kolomoiskile - näiteks riigi osalusega suured ettevõtted nagu Ukrnafta, Ukrtransnafta nõukogu esimehed," rääkis Maigre. "Ja ma kardan, et need inimesed saavad olema Kolomoiski ärihuvide pooldajad," lisas ta.

Zelenski esimesed kuud presidendina hakkavad mõjutama ka oktoobris peetavate parlamendiavlimiste tulemusi, tõdes Maigre. "Seda kui tugev või nõrk Zelenski presidendifiguurina on, seda saab lähikuudel hinnata ja sellest lähtuvalt ma arvan mängivad ühte- või teistpidi välja parlamendivalimiste tulemused. Kui Zelenski tundub väga nõrk, siis tõenäoliselt püüab parlament presidendi võimu kärpida, et endale rohkem võimu saada. Potentsiaalselt näen, et Zelenski võib siin pigem toetada Julia Tõmošenko poolt kui et minna aktiivselt koostööle Porošenkoga," arutles Maigre.

"Aga lõpeks üllatab Ukraina kõiki ja sajaprotsendilise kindlusega ei saa midagi öelda," lisas Maigre.

Maigre töötas aastatel 2005–2007 Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina, vastutades Ukraina-NATO poliitilise koostöö eest ning koordineerides Ukraina julgeolekusektori reformi. Ta on töötanud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses teadurina, analüüsides Ukraina kaitse- ja julgeolekupoliitilisi arenguid ning nõustades Ukraina kodanikuühiskonda NATO-ga lõimumise küsimustes. Alates 2012. aastast kuni 2017. aastani oli ta algul president Toomas Hendrik Ilvese ja hiljem Kersti Kaljulaidi julgeolekunõunik. Praegu töötab Maigre küberlahendusi eksportivas Eesti ettevõttes CybExer Technologies.