Laupäeval on Ukrainas valimiste eelne vaikne päev. Reedel toimus Kiievis aga viimane kandidaatide debatt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei ole poliitik. Ma pole üldsegi poliitik. Olen lihtsalt inimene. Lihtne inimene, kes on tulnud seda süsteemi lõhkuma. Ma olen, Petro Oleksijevitš, teie vigade ja lubaduste tulemus. Ja nii see on. See on nii ja saate sellest ka ise aru," ütles kandidaat Volodõmõr Zelenski debatil.

"Kas teie istuks lennukisse, mille piloot alles õpib lendama? Kas teie oleks nõus minema sellise kirurgi noa alla, kes teie peal lõikamist õpib? Kas teie oleks nõus andestama sellist ebakompetentsust? Aga miks siis presidendi või kaitsevägede ülemjuhataja kohal endale sellist asja lubada võib?" vastas seepeale presidendikandidaat ja praegune president Petro Porošenko.

Kiievi poliitiliste konfliktiuuringute keskuse juhi Mihhail Pogrebinski hinnangul saab Zelenskist pigem üleminekupresident.

"Arvan, et algatatakse reform presidendi võimu vähendamiseks ja ma usun, et seda toetab enamus parlamendist selleks, et muuta põhiseadust ja piirata presidendi volitusi, et selline ebakompetentne inimene nagu Zelenski saaks hakkama vähemalt oma esinduslike funktsioonidega," rääkis Pogrebinski.

Zelenski selja taga seisab täna oligarh Igor Kolomoiski, kuid see ei tähenda, et Zelenski jääb presidendina tema kontrolli alla.

"Raketi nimega Zelenski lasi ta orbiidile, kuid sealt edasi liigub see nagu rakett, millest rääkis Putin, et neid ei saa tõkestada, kuna nad muudavad pidevalt oma trajektoori," kommenteeris Pogrebinski.

Kiievi kesklinnas on monument armastatud multifilmitegelasele, siilikesele udus, kes päris hästi iseloomustab tänast poliitilist olukorda Ukrainas - siht on küll udune, kuid kavatsused kõige paremad.