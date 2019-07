President Kersti Kaljulaid ütles väljaandele Foreign Policy antud usutluses, et vihkab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitikute vaenu õhutavat käitumist, peab seda rumalaks ning vabandab mulje pärast, mida see võib Eestist jätta. EKRE aseesimees Jaak Madison soovitas selle peale Kaljulaidil tagasi astuda.

"Ma vihkan neid nende käitumise pärast ja vabandan selle mulje pärast, mida see võib jätta," ütles Kaljulaid vastuseks Foreign Policy ajakirjaniku küsimusele, kui mures ta EKRE poliitikute misogüüniliste, antisemiitilike, homofoobsete ja rassistlike kommentaaride pärast on.

"Korralikud inimesed nii ei käitu. See ei ole vaade, mida me Eestis jagame. Ma pean nüüd selgitama nende rumalaid samme ja võitma territooriumi tagasi," rääkis Kaljulaid intervjuus, mille ta andis vahetult enne 26. mail peetud Euroopa Parlamendi valimisi.

Kaljulaidi sõnul on ta vestelnud neil teemadel EKRE ministritega ning tema hinnangul on üldine arusaam, et rahvusvahelises elus ei ole võimalik normaalselt toimida, kui jätkata inimeste ärritamist, hoolimata sellest, kas sa ka ise usud, mida ütled. "Mind närib kahtlus, et mõned neist inimestest ise ka ei usu seda, mida nad teevad," lisas Kaljulaid.

Foreign Policy avaldas neljapäeval pealkirja all "Eesti võitleb oma valitud rassistidega" ülevaateloo sellest, kuidas sarnaselt paljude teiste Euroopa riikidega on ka Eestis teinud suure tõusu paremäärmuslikud ja euroskeptilised jõud, mis pääsesid EKRE näol esmaskordselt ka valitsusse.

Madison soovitas Kaljulaidil tagasi astuda

Kaljulaidi usutlust sotsiaalmeedias kommenteerinud EKRE aseesimees ja Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison soovitas presidendil, kui ta ei soovi EKRE-t valitsuses näha, tagasi astuda.

"Pikemalt ei vääri tema presidendile sobimatud poliitiliselt erapoolikud ja tasakaalutud väljeütlemised intervjuus kommenteerimist, kui vaid ehk nii palju, et on olemas üks kiire lahendus tema piinale. Astugu lihtsalt tagasi," kirjutas Madison.

"Toogu põhjuseks ükskõik mida. Näiteks öelgugi, et ta ei taha olla president riigile, mille valitsuses on EKRE. Oleks kõigile hea ja rahulik ning saaksime eluga edasi minna ja mõne aasta pärast on Kaljulaidi nimi ka unustatud," lisas EKRE aseesimees.

"Kersti Kaljulaid, tehke seda. Teil oleks muidu veel tervelt kaks aastat vaja meie pärast piinelda ja teiseks ametiajaks Te niikuinii tagasi ei saaks. Parem juba kohe ja ise minna," lõpetas Madison oma kommmentaari.