Seda, et prokuratuur väljendas valmidust kriminaalasjaga kohtusse suunduda, kinnitab tõik, et menetlus on läinud Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Elle Karmi valdusest vanemprokurör Sirje Merilo kätte. Seadusest tulenevalt abiprokurör kohtus avalikus menetluses, mis sisult on võistlev protsess, osaleda ei saa, kirjutab Postimees viitega Virumaa Teatajale.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitik Kuusik oli 29. aprillist kuni 30. aprillini väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. 29. aprillil, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, milles toimetusele teadaolevatele allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psühhiliselt vägivaldne. Artiklis öeldi, et toimetuse allikateks on Kuusikute pereeluga kursis olevad, neid isiklikult tundvad inimesed. Samal päeval alustasid politsei ja prokuratuur Ekspressi väidete kontrollimiseks kriminaalmenetlust kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel, mai lõpus esitati talle kahtlustus.

Kuusik ütles Postimehele kahtlustuse esitamist kommenteerides, et see on tavapärane kriminaalmenetluse samm. "Et mind üle kuulata, tuli mulle omistada roll, roll saab olla kahtlustatav," selgitas ta.

Süüdistust ei ole prokuratuur seni tema vastu esitanud.

Kuusiku asemel sai väliskaubandus- ja IT-ministriks Kert Kingo (samuti EKRE).