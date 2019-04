Jumalaema kirikut säilitada püüdvad arhitektid kiirustavad, et katta katedraal enne, kui saabuv vihm sellele veel kahju tekitab.

Ilmaprognoos lubab Pariisi hoovihma ja äikesetormi teisipäeva õhtuks. Neljapäevaks prognoositakse aga veel tugevamat sadu, vahendas BBC.

Katedraali võlv, mis tulekahju tõttu osaliselt kokku varises, on juba tule kustutamise tõttu vettinud. Arhitektid kardavad, et tugeva vihmasaju tõttu võib võlv veel rohkem variseda.

Jumalaema kiriku peaarhitekt Philippe Villeneuve ütles Prantsuse rahvusringhäälingule BFMTV, et presendi paigaldamine katedraali peale on praegu kõrgeim prioriteet.

Tema sõnul on talad juba paigas ning oodatakse presendi kohaletoomist. Samuti on tema sõnul valmis ronijad, kes presendi paigaldavad.

Hiljem on plaanis katusele paigaldada ka just Jumalaema kiriku jaoks ehitatud "vihmavari", mis kaitseks hoonet taastamistööde ajal. See vihmavari ei ole veel valmis ning saabuva vihma tõttu ei kannata seda oodata.

Kardeti, et tulekahju hävitab 800 aasta vanuse katedraali täielikult. Tuletõrjujad suutsid hoone struktuuri ja suurema osa sisemusest päästa. Pärast tulekahju on aga käinud erakorralised tööd, et hoone stabiliseerida.

Kõige selgemad märgid kahjustustest on kolm suurt auku katedraali võlvis.