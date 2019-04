Prantsuse miljardärid, firmad ja avalik sektor on Pariisi Jumalaema kiriku taastamisele lubanud juba pea 700 miljonit eurot.

President Emmanuel Macron tõotas katedraali taastada pärast seda, kui üks selle tornidest ja katus esmaspäeval sisse varisesid. Arvatakse, et kirikus lahvatanud tulekahju sai alguse renoveerimistöödest.

Prantsuse miljardär Bernard Arnault lubas teisipäeval, et tema ja ta luksuskonglomeraat LVMH eraldavad rekonstrueerimistöödeks 200 miljonit eurot.

Enne teda jõudis tema rivaal Kering, mille asutas kaasmiljardär François-Henri Pinault, eraldada Notre-Dame'i täielikuks taastamiseks 100 miljonit eurot.

Erakätes French Heritage Foundation käivitas juba kampaania annetuste kogumiseks, et taastada Prantsuse ajaloo ja kultuuri sümbol. Fondi teatel on kogutud juba 3,3 miljonit eurot.

Prantsuse naftahiid Total teatas, et panustab katedraali rekonstrueerimisse 100 miljonit eurot ja kosmeetikafirma L'Oreal ning viimase asutanud Bettencourti pere lubasid annetada 200 miljonit eurot.

Teiste nimekate annetajate seas on Marc Ladreit de Lacharrière, kes lubas anda 10 miljonit eurot ja ehitusmagnaadid Martin ja Olivier Bouygues, kes lubasid samuti annetada 10 miljonit eurot.

Ettevõtetest on veel pank Crédit Agricole tõotanud kirikule 5 miljonit eurot ja USA investor Henry Kravis lubas 10 miljonit.

Firmade panused peaksid veelgi tõusma, kuivõrd suurfirmad nagu Vinci, Michelin ja BNP Paribas on teatanud, et kaaluvad, kuidas taastamistöid aidata. Täpsustamata summa on lubanud annetada ka USA tehnoloogiahiid Apple.

Lennufirma Air France teatas, et pakub tasuta lende ekspertidele, kes tuuakse Notre-Dame'i renoveerima.

Telekanal France 2 teatas, et laseb kolmapäeva õhtul osana annetustekampaaniast eetrisse klassikalise muusika kontserdi.

Prantsuse mosleminõukogu kutsus ka Prantsuse moslemeid üles aitama päästa "arhitektuurilist meistriteost, mis on meie riigi uhkus".

Pariisi linnajao Île-de-France'i president Valérie Pécresse lubas maksta renoveerimistöödeks 10 miljonit eurot.

Lisaks teatas üks Prantsuse puidufirma raadiokanalile FranceInfo, et on valmis pakkuma nüüdseks hävinud katuse keeruka konstruktsiooni taastamiseks parimaid tammepalke. Katusekonstruktsiooni tunti nimega Mets.

"Töö võtab kindlasti aastaid, isegi aastakümneid, kuid see nõuab tuhandeid kuupmeetreid puitu. Peame leidma parimad ja suure läbimõõduga isendid," ütles Sylvain Charlois firmast Charlois.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo tegi teisipäeval ettepaneku korraldada rahalubaduste koordineerimiseks rahvusvaheline doonorite konverents. Hidalgo lubas ka, et linn eraldab kiriku renoveerimiseks 50 miljonit eurot.

Ka Saksa ja Itaalia valitsused on lubanud renoveerimistöödest osa võtta, samas kui Vene president Vladimir Putin lubas läkitada "Venemaa parimad spetsialistid, kellel on palju kogemusi riiklike pärandite taastamisega".

Berliini linnapea Michael Muller kutsus oma kaaskodanikke Notre-Dame'ile annetama, viidates kahe linna partnerlusele, mis allkirjastati 32 aastat tagasi.

ÜRO kultuuriorganisatsioon UNESCO lubas samuti seista rajatise taastamisel Prantsusmaa kõrval. UNESCO kuulutas kiriku maailmapärandiks 1991. aastal.

Prantsuse president lubas Jumalaema kiriku taastada viie aastaga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron lubas teisipäeva õhtul tehtud telepöördumises, et Pariisi Jumalaema kirik ehitatakse üles viie aastaga.

"Me ehitame katedraali isegi veel ilusamaks viie aasta jooksul," kinnitas Macron.

Pariis: Macron arutab Jumalaema kiriku põlengut paavstiga

Macron arutab Pariisi Jumalaema kiriku põlengut teisipäeval telefonitsi paavst Franciscusega, teatas presidendipalee.

"President võttis sel hommikul vastu juba mitu riiklikku ja rahvusvahelist kõnet," nende seas USA presidendilt Donald Trumpilt, Saksa kantslerilt Angela Merkelilt ja ÜRO peasekretärilt António Guterreselt, teatas Élysée palee.

Paavst Franciscus väljendas teisipäeval lootust, et kõik inimesed annavad panuse Notre Dame'i parandamisse.

"Loodan, et Notre Dame'i katedraalist saab uuesti, tänu taasehitamisele ja kõigi mobiliseerumisele, juveel linna südames," lausus katoliku kiriku pea.

Aselinnapea: Pariisi Jumalaema kiriku orel jäi terveks

Pariisi Jumalaema kiriku peaorel ei saanud üheksa tundi möllanud tulekahjus kannatada, ütles Pariisi aselinnapea Emmanuel Grégoire teleusutluses.

"Teine hea uudis, mille öösel saime. Olime väga mures hoones asunud kunstiesemete, teiste seas peaoreli pärast. Saabunud teabe kohaselt jäi orel tulest puutumata," ütles Grégoire, lükates ümber väljaande L'Obs teate, mille kohasrelt orel on pea täielikult hävinud.

Aselinnapea märkis, et tuletõrjujatel õnnestus kirikust kunstiesemete ja reliikviate äraviimise plaan kiiresti ellu viia.

Siseministeeriumi teatel õnnestus päästa vähemalt 30 protsenti kunstiesemetest.

Peaorel pärines 19. sajandist, kuid selle viled olid võetud eelmisest, 1730. aastate François Thierry orelist. Mitu korda ümberehitatud pillil on 8000 vilet, viis manuaali ja 156 registrit. Kirikus oli kolm orelit.

Pariisi meeri sõnul õnnestus Notre-Dame'ist päästa hindamatuid aardeid

Pariisi Jumalaema kirikust õnnestus päästa mitmeid hindamatuid religioosseid ja kunstiaardeid, kirjutas teisipäeval Twitteris Pariisi linnapea Anne Hidalgo.

Meer märkis, et tuletõrjujad, politseinikud ja linnaametnikud moodustasid inimketi, piki mida päästeti esemeid põlevast pühakojast. Välja õnnestus muu hulgas tuua katoliiklastele äärmiselt tähtis Kristuse okaskroon (La couronne d'épines), mis linnapea sõnul on nüüd kindlas kohas.

Ristisõdijad röövisid okaskrooni Konstantinoopolist neljanda ristisõja ajal 1204. aastal ning 1239. aastal ostis Prantsusmaa kuningas Louis IX selle hiigelsumma eest Ladina keisrilt Baudouin II-lt.

Lisaks on turvaiises paigas ka Prantsuse kuninga kasutatud keep 13. sajandist.

Linnapea oli oma säutsuga liitnud pildi, millelt võib näha Notre-Dame'ist päästetud esemeid kilesse pakituna. Esialgu on ebaselge, kui palju õnnestus katedraalist esemeid ja kunsti välja tuua.

Pariisi päästeteenistuse ülema Jean-Claude Gallet' sõnul pingutavad tuletõrjujad selle nimel, et turvata Notre-Dame'i tagumine osa, kus valdav osa väärtuslikke esemeid asub.

Katedraal süttis esmaspäeval. Ööl vastu teisipäeva õnnestus põleng kontrolli alla saada. Päästjate sõnul on kiriku peakonstruktsioon päästetud ja põlengu eest kaitstud ning kaks peamist torni pole enam ohus.

Tänulik Ungari linn aitab Pariisi Notre-Dame'i põlengu järel

Ungari Szegedi linn teatas neljapäeval, et annetab tulest räsitud Pariisi Jumalaema kiriku taastamiseks 10 000 eurot, meenutades seejuures Prantsusmaa pealinnalt saadud abi pärast laastavat üleujutust 1879. aastal.

"Sada nelikümmend aastat tagasi aitas Pariis pärast suurt üleujutust üles ehitada Szegedi, nüüd aitab Szeged Euroopa solidaarsuse vaimus Pariisi," on öeldud linnavalitsuse avalduses.

1879. aasta 12. märtsil hävitasid tulvaveed Tisza jõe kaldal asuvas Szegedis suurema osa maju, surma sai üle 160 inimese.

Paljud Euroopa pealinnad, teiste seas Pariis, saatsid linna taastamiseks raha ning tänutäheks andis Szeged uutele tänavatele seda abistanud linnade, teiste seas Pariisi, Viini ja Londoni nime.

Ungari suuruselt kolmas linn koordineerib ka annetusi, mis tulevad selle 160 000 elanikult, lisasid linnavõimud.

Riia pakub Pariisi Jumalaema kiriku taastamiseks Läti abi

Läti välisminister Edgars Rinkēvičs pakkus telefonivestluses Prantsuse saadiku Odile Soupisoniga Läti abi ja toetust Pariisi Jumalaema kiriku taastamiseks, kirjutas minister ise Facebookis.

"Võibolla ilmub selle tarindeisse Läti tamm ja kulub ära meie meistrite nõu," kirjutas minister.

Kultuuriminister Dace Melbārde saatis kaastundekirja Prantsusmaa kultuuriministrile.

"Täna ärkasime maailmas, kus näeme valuga, kui hapraks võib osutuda meie pärand, kuid oleme kindlad selle otsustavas osas meie elule. Avaldab sügavat kaastunnet kõikidele Prantsusmaa elanikele. Pariisi Jumalaema kiriku taastamiseks jätkub armastust ja otsustavust," kirjutas minister.

Hollandi viiulivirtuoos pakub Jumalaema kirikule 700 tonni terast

Hollandi viiulivirtuoos André Rieu lubas teisipäeval annetada Pariisi Jumalaema kiriku renoveerimistöödeks 700 tonni terast.

"Dramaatilised pildid Pariisist šokeerisid mind sügavalt," säutsus Rieu, keda nimetatakse valsikuningaks.

"Sooviksime pakkuda 700 tonni terast, mida kasutati laval Schönbrunni lossi jaoks, et aidata püstitada tellingud kauni Notre-Dame'i restaureerimiseks," ütles Rieu, kes poseeris Twitteris postitatud pildil kõnealuse terase kõrval.

Viiuldaja seni suurim kontsertturnee "Romantiline Viini öö" leidis aset 2007-2008. aastal ja see hõlmas endas elusuuruses Schönbrunni lossi koopiat.

Lava, mis sisaldas ka purskkaevusid, uisuväljakut ja ballisaali, läks maksma 34 miljonit naela, kirjutas The Guardian.