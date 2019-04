Chauvet ütles telekanalile CNews: "Me ei tohi öelda, et katedraal on viieks aastaks suletud ja pole midagi parata."

"Kas ei või ma ehitada (Jumalaema kiriku esisele) esplanaadile üürikest katedraali?" lisas ta.

Ülempreestri sõnul toetab ideed ka Pariisi linnapea Anne Hidalgo, kes on lubanud osa esplanaadist ajutisele puust kirikule, kuhu usklikud saaksid koguneda.

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et tules kannatada saanud Jumalaema kirik taastatakse viie aastaga.

Chauvet' sõnul läheks ajutise katedraali ehitamine ruttu ning võiks alata niipea, kui Notre-Dame'i allesjäänud osa kindlustamise tööd on lõppenud ja esplanaad taas vaba.