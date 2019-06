Pariisi tervishoiuametnikud soovitavad Jumalaema kiriku piirkonnas elavatel rasedatel naistel ja alla seitsme aasta vanustel lastel teha vereanalüüs, et selgitada välja pliisisaldus veres.

Aprillis kirikus toimunud tulekahju käigus sulasid ka vanad katused, mis sisaldasid mürgiseid ühendeid. Kohaliku keskkonnaorganisatsiooni teatel sulas rohkem kui 300 tonni pliid ja katedraali piirkond on saastunud, vahendasid ERR-i teleuudised ja AFP.

Vähemalt ühel Notre Dame'i lähedal elaval lapsel on avastatud veres lubatust suurem pliisisaldus. Nüüd püütakse välja selgitada, kas see on seotud hiljutise tulekahju või millegi muuga.