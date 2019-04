Truus rääkis teisipäevases "Ringvaates", et ta on õnnelik, et inimesed on memoriaali omaks võtnud ja sellest on saanud peaagu sakraalne koht, kus väga palju käiakse, kuid samal ajal mures, sest kohe peaks kerkima memoriaali kõrvale 15 meetri kõrgune jalgpallihall.

"Me kohtusime Pirita linnaosa valitsuses (halli) arhitektidega. See pilt oli kena, mida arhitektid välja pakkusid, aga hall on 11 meetrit kõrgem kui (memoriaali) musta seina kõrgus. Ta on ikkagi väga-väga suur," rääkis Truus.

Truus ütles, et tal pole midagi selle vastu, et Levadia jalgpalli arendab, aga rääkima peaks sellest, kuidas seda tehakse.

Kohalikud elanikud on linnavalitsusele ette heitnud, et hall tahetakse teha kõrgem, kui Pirita üldplaneering ette näeb.

Abilinnapea Andres Novikov ütles "Ringvaatele", et halli kavandatav kõrgus vastab üldplaneeringuga ette nähtud normidele. "Hoone maksimaalseks kõrguseks on märgitud 15 meetrit ja täna see ongi nii," kinnitas ta.

Novikovi sõnul on krundi omanik Riigi Kinnisvara AS (RKAS) ning kui nemad tahavad ja lubavad halli püstitada, on see nende tahe. "Meie töö on seda menetleda," ütles Novikov.

"Linnakodanikud on erinevad, paljud käivad jalgpalli mängimas. Kui vaadata arvudes, kui palju on lapsi, kes igapäevasel jalgpalli mängivad, siis on oluline kaaluda ka nende tahet. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on rahandusministeeriumi haldusalas. Kui nemad ütleksid, et ei taha (jalgpallihalli), on see meie jaoks omaniku tahe. Sellist signaali pole omaniku poolt tulnud, seega menetlus jätkub," rääkis Novikov

Tiiu Truusi sõnul olid Maarjamäe kohalikud elanikud jalgpalliväljakute arendamise vastu juba kümme aastat tagasi. "Nüüd on lisandunud veel inimesi, ja selleks on eesti rahvas. Ma ei ütle, et jalgpall on paha, aga küsimus on, et kes seda olukorda lahendab, et eesti rahvas käib mälestamas oma lähedasi, kui teised mängivad kisa-käraga palli," rääkis ta. "Mul on väga kahju, et eraettevõtja huvid tõstetakse kõrgemale rahva huvidest."

Truusi sõnul tahaks ta seista selle eest, et jõutaks kokkuleppele, et hall tehtaks madalam. "Võib-olla peaks riik abistama Levadiat, et leida teised kohad, kus saaks (jallgpall) areneda. Pirita linnaosa valitsusest sain aru, et neile (Levadiale) ei piisa ka sellest ruumist tegelikult," lausus ta.