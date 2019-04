Reedel kella 13 paiku laekus häirekeskusele teade kahtlase sõidustiiliga juhist, kelle veok Tallinna-Narva maanteel sõidureas ei püsinud.

Jõhvi politseijaoskonna liiklusgrupi välijuht Annika Elm ütles, et sama juhi kohta on politsei saanud teateid varemgi, muuhulgas samal hommikul.

"Politseile anti teada Narva suunas liikunud kahtlase sõidustiiliga veokist. Patrullpolitseinikud kontrollisid juhti, kes oli kaine. Temaga viidi läbi ennetav vestlus, kutsudes teda üles tähelepanelikkusele, ning tal lubati teekonda jätkata. Tagasiteel Narvast jäi juht jällegi oma ebakindla sõidustiiliga silma," lisas Elm.

Ta rõhutas, et tähelepanelike liiklejate info on politsei jaoks väga tähtis ning selle abil on liiklusest eemaldatud lugematu arv ohtlikke juhte.

Teist korda peatati sõidukijuht Jõhvi lähistel. "Elukutselised juhid peavad kinni pidama töö-, sõidu- ja puhkeaja nõuetest ning juhil tuleb vajadusel kontrollijale esitada jooksva päeva ja sellele eelnenud 28 päeva salvestuslehed. Antud juhtumi lahendamise käigus kontrollisid liikluspolitseinikud samuti veokijuhi dokumentatsiooni ning andmete kontrollimisel selgus, et juht esitas tahtlikult valeandmeid oma tööaja kohta, püüdes kontrollijatele eelneva perioodi kohta näidata tegelikust oluliselt väiksemat tööaega," selgitas Elm.

"Kuna osad tegeliku tööajaga salvestuslehed olid eelnevalt asendatud puhkepäeva salvestuslehtedega, siis ei olnud mehe tegelikku tööaega täies ulatuses võimalik lõpuks tuvastada, kuid arvestades muid tõendeid oli selge, et see oli lubatust oluliselt suurem," rääkis Elm.

Välijuhi sõnul tunnistas mees, et on viimaste kuude jooksul väga palju tööd teinud ning osad salvestuslehed lihtsalt ära visanud, asendades need tühjade salvestuslehtedega.

Mees tunnistas, et oli väsinud. Seetõttu ei märganud ta koheselt ka politsei peatumismärguannet. Politseinikud kõrvaldasid mehe juhtimiselt ning pidasid ta kinni.

21. aprillil toimunud istungil määras Viru maakohus mehele karistuseks kaheksa päeva aresti. Lisakaristusena võeti talt juhtimisõigus neljaks kuuks.

"Väsinud juht on liikluses väga suur oht nii iseendale kui ka teistele juhtidele ning mida suuremat sõidukit ta juhib, seda suurem on oht. Autot ei saa juhtida "autopiloodil" ning väsinud olekus tuleb sõit pigem edasi lükata," lisas Annika Elm.

Viimase aasta jooksul on meest karistatud sõiduki juhtimise eest kriminaalses joobes, kiiruseületamise, sõidumeeriku või juhikaardi nõuete rikkumise ning liiklusõnnetuse põhjustamise ja sündmuskohalt lahkumise eest.

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud.

Sel aastal on tänu numbrile 112 helistanud tähelepanelikele liiklejatele Ida prefektuuri politseinikud liiklusest kõrvaldanud üle 50 ohtliku juhi, 47 juhti olid alkoholijoobes, üks narkojoobes. Lisaks on tuvastatud muid rikkumisi, sealhulgas ilma juhtimisõiguseta autojuhte.