Ime siiski sünnib: algas korrusmaja vedamine Lõuna-Eestist Tallinna

Ehituslikud iseärasused ja vahemaa esitasid paraja väljakutse, kuid osa maja elementidest on juba kohal ja maja kokkupanek vabaõhumuuseumis käib.

Räbi külas asuva endise sovhoosi kortermaja seinad saetakse elementideks, need kindlustatakse mõlemalt poolt plaatidega, nagu tehakse betoonpaneelidega. Keeruliseks tegi ülesande see, et nõukogudeaegsete silikaatelementide vahel olnud saepurutäidis oli ära pudenenud. See tuli asendada vahuga.

Vabaõhumuuseumi ehitusinsener Jaak Kõiva ütles, et kiitma peab ka kunagist ehitajat, kes ehitas nii tugeva maja, ja tegi seda mitte projekti järgi, vaid pani tugevduseks kõvasti materjali juurde. "Siin see müüt paika ei pea, et vanasti pandi materjali kõrvale," lausus Kõiva.

Teine pähkel on detailide vedamine Lõuna-Eestist Tallinna ja nende paigaldamine vabaõhumuuseumis majale ehitatud vundamendile. Vabaõhumuuseumi töötajad on malli võtnud Taanist, kus on varem ehitisi tükeldatud ja teisaldatud, kuid mitte nii suure vahemaa taha.

"Selle transpordiga oligi keerulisem ülesanne, et need elemendid ei pudeneks transpordil laiali, et tänu sellele sai ka siuksed pehmendused sinna vahele pandud," rääkis Kõiva.

Müüri ladumist alustati talvel kõva külmaga. Endine töödejuhataja Ilmar Soe ei uskunud, et kogu krempel ühes tükis maha ja treileri peale saab.

"Võimatu tehakse võimalikuks. Ma ei uskunud seda ilmaski, et seda maja saab ära viia. Ta on niivõrd raske juba, ta läheb koost laiali juba. See on imeasi, ausalt," ütles Soe.

Lõuna-Eestist Tallinna veetakse kuus koormat, igas koormas neli elementi, mis kaaluvad 6-7 tonni. Lisaks veetakse vabaõhumuuseumisse trepid ja sarikad.

Kogu asja mõte seisneb selles, et ei ehitata hoonest koopiat, vaid see tuuakse ära ning muuseumi paigaldatakse originaal. Nõukogudeaegse maja väljapanek peab näitama kunagist maaelu linnastamise poliitikat.

Majas sisustatakse neli korterit alates 1960-ndatest kuni 1990-ndate aastateni.