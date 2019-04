Weber pooldab Türgi osaluseta kristlike väärtustega Euroopa Liitu

Euroopa Rahvapartei (EPP) esikandidaat 23.-26. mail peetavatel Euroopa Parlamendi valimistel ütles Saksamaa lääneosas Münsteris, et Euroopa kristlik taust peaks olema maailmajaole tuleviku suunanäitaja.

"Me oleme uhked, et sellel maailmajaol on kristlikud mõjutused...See ei ole midagi ainult muuseumide jaoks, vaid see peaks meile tulevikuks suunda näitama," ütles Weber poliitilisel kohtumisel.

Need kristlikud väärtused peaksid tagama, et eurooplased on aruteludes Türgiga "otsekohesed", sõnas ta.

"Just see on põhjus, miks ma usun, et Türgi ei saa olla EL-i liige," ütles EPP esikandidaat. "Me tahame partnerlust ja sõprust, kuid peame lõpetama Türgiga liitumiskõnelused."

Euroopa projekti tuleb kaitsta "rahvuslaste ja isekate" eest, ütles Weber, kelle sõnul seisab Euroopa oma eluviisi kaitsmise seisukohast ajaloolises pöördepunktis.