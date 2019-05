Euroopa Rahvapartei president Joseph Daul jõudis Eestisse

Reedel külastab Daul Kommunismiohvrite memoriaali, kus ta asetab koos välisminister Urmas Reinsalu ja erukindral Riho Terrasega pärja kommunismiohvrite mälestamiseks, teatas Isamaa.

Laupäeval peab Daul Isamaa suurkogul kõne ning annab seejärel ka pressikonverentsi.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa EPP liikmena Eesti erakondadest ainulaadses seisus. "Isamaa on Euroopa Parlamendi suurima poliitilise jõu liige ning on Eesti huvides, et tihe koostöö EPP ja Isamaa vahel säiliks."

Lisaks kohtub Daul kahe päeva jooksul Eesti tehnoloogia- ja põllumajandusettevõtjatega ning riigikaitsevaldkonna esindajatega.

Euroopa Rahvapartei on hetkel Euroopa Parlamendi mõjukaim poliitiline jõud, mis koondab endas rohkem kui 70 erakonda 40-st riigist. Eestist kuulub Euroopa Rahvapartei koosseisu ainsana Isamaa.

Prantsusmaa vabariiklane Joseph Alexander Daul on olnud Euroopa Rahvapartei president alates 2013. aastast.