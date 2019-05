Euroopa Rahvapartei juht ERR-ile: populiste huvitab ainult hirm

Üle-Euroopaliste parteide mõte on ajada üle-euroopalist poliitikat ning seda muidugi Euroopa Parlamendis. Enne Euroopa Parlamendi moodustamist poleks ka sellistel koondparteidel, millest ühe president Joseph Daul on, mingit mõtet olnud. Euroopa Liidu kodanike jaoks, ka nende, kellele liit meeldib ning kes selle hukku ja hävingut sugugi ei soovi, kipub Euroopa Liit pahatihti üsna tundmatu koht olema. Prantslane Dauli sõnul on selle häda endale kaela tõmmanud suuresti poliitikud ise.

"Euroopa Parlamendi vähese tuntuse põhjus on ka see, et saadikud ja poliitikud ei räägi oma riigis piisavalt Euroopa Parlamendist või Euroopa Liidu institutsioonidest. Asi on viimase viie aastaga ikkagi palju paranenud, sest ka ajakirjandus on meie tööd rohkem tutvustama hakanud. Olukord on aga valdkonniti erinev. Ma olen ise talunik ja tean, et põllumajandusega seotud inimesed on Euroopa Parlamendis toimuvaga väga hästi kursis.

Euroopa Liidu toimimise ja asutuste vähene tundmine aga põhjustab olukorra, kus iga vapustuse ja mullistuse peale on suurtel rahvahulkadel kalduvus kohe Euroopa Liitu süüdistada. Liit, milles ise elatakse, aga mille toimimisest täpselt aru ei saada, on mugav patuoinas.

Selle sama mugava patuoina süvendatud süüdistamise seljas aga sõidavad populistid, nii parempoolsed, keda on Euroopas juba massiliselt, kui ka vasakpoolsed, kes alles hakkavad oma tähetundi haistma ning üritavad võimule purjetada eeskätt seal, kus parempopulistide esialgne hiilgus juba tuhmuma hakkab.

Dauli sõnul on inimeste hirmude seljas sõitmine populistide peamine tööriist. Heaks näiteks peab ta populistide rändeteemalist retoorikat.

"Populistid kasutavad rändest rääkides alati hirmu. Seda ei panda tähele, et sama aja jooksul, mil rändeprobleem oli tõeliselt suur, vähendasid Euroopa Komisjon ja Parlament põgenike arvu 85 protsendi võrra võrreldes 2015. aastaga. Tõepoolest, kriisiajal on Euroopa Komisjon ja Parlament alati lahendusi leidnud. See aga populiste ei huvita. Neid huvitab hirm ja selle õhutamine. Ma olen alati öelnud, et ootame ära, millal nad tõepoolest võimule saavad. Vaadake, mis juhtus Kreekas - populistid tulid võimule ja ütlesid, et kahekordistame pensionid ja ametnike palgad. Mis aga juhtus - nii ametnike palgad kui ka pensionid on poole väiksemad," rõhutas Daul.

Daul tuletas meelde, et terrorismiga on suutnud Euroopa Liit väga edukalt võidelda, see on teema, mida populistid aga meenutada ei taha. Läbi on viidud mitu edukat operatsiooni, sealhulgas mereoperatsiooni. Eriti kiidab Daul Euroopa Liidu piirivalveagentuuri Frontexit. Daul märkis, et Euroopa Liitu materdavad populistid vaikivad ka üliõpilasvahetusprogrammist Erasmus, mille abil paljud Euroopa riikide noored on oma haridust rikastada saanud.

Üheks tõeliseks populismi triumfiks peab Daul Suurbritannia rahva otsust Euroopa Liidust lahkuda ehk Brexitit:

"Hea näide on see, kuidas Suurbritannia populistist poliitikul Nigel Farage'il õnnestus referendum võita. See illustreerib sedagi, kuidas populistid probleeme lahendavad. Päev pärast rahvahääletust astus Farage erakonna juhi kohalt tagasi. Loomulikult mitte Euroopa Parlamendi saadiku ametikohalt, sest see on hästi tasustatud töö. See ei ole vastutustundlik käitumine. Ja see ongi populistide probleem, nende võimuses pole probleeme lahendada, nad ainult tekitavad neid juurde. Nüüd oleme me nendega koos keerulises olukorras. Emmanuel Macronil on selles asjas õigus - britid peavad ise selgusele jõudma, kuidas olukord lahendada. Ega meie palunud neil Euroopa Liidust lahkuda. Kui valitsus enamuse toetust ei saa, tuleb korraldada uus referendum ja lasta rahval uuesti otsustada. Lõpuks peavad britid mingi otsuse vastu võtma," lausus Daul.

Daul jagab Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni tüdimust veniva Brexiti pärast, mis on kahjulik nii Prantsusmaale kui ka tervele Euroopa Liidule. Daul aga tuletab meelde, et paraku pole Euroopa Liidu võimuses minemakippunud Ühendkuningriiki lihtsalt liidust välja visata, lahkumine või jäämine on puhtalt brittide enda otsustada, nagu demokraatlikus protsessis kohane. Daul usub siiski, et pärast Euroopa Parlamendi valimisi britid mingile lõplikule seisukohale ka jõuavad.