Politsei võttis tulistaja vahi alla. Viimastel andmetel on tegemist San Diegos elava 19-aastase mehega. Politsei uurib tema tegevust sotsiaalmeedias.

San Diego šerif Bill Gore ütles, et tulistamisest sünagoogis teatati kella poole kaheteistkümne ajal päeval kohaliku aja järgi. Politseiniku täpsustuse kohaselt pääses rabi eluga, kuid sai kuulitabamuse kätte.

Šerif täpsustas hiljem, et surma sai vanem naine. Haavata said noor tüdruk ja kaks täiskasvanud meest.

Poways elab umbes 48 000 inimest ja see jääb San Diegost 32 kilomeetri kaugusele põhja suunas.

USA president Donald Trump avaldas kõigile juhtunuga seotud inimestele kaastunnet ja väljendas kurbust.

"Täna on ameeriklaste südamed sünagoogitulistamise ohvritega Californias, see just juhtus. Kogu meie rahvas leinab elude kaotust, palvetab haavatute eest ja seisab solidaarselt koos juudi kogukonnaga. Me mõistame karmilt hukka antisemitismi kurjuse ja viha, mille üle peab võidu saavutama," ütles president oma toetajatele Wisconsinis kõneledes.