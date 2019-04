Üha täpsemad piiksutajad ehk metalliotsijad toovad selle hobiga tegelejaid üha juurde. Muinsuskaitseametilt on vastava loa endale taotlenud üle 500 detektoristi ja vastavatel koolitustel on käinud veelgi rohkem inimesi.

1. maist saavad kõik koolitatud hobiotsijad taotleda endale viieaastast tegevusluba, aga peavad samas enne igat otsingut muinsuskaitset teavitama ja pärast otsingut 30 päeva jooksul otsinguaruande esitama.

"Otsingule eelneb lihtsalt otsingule registreerimine ja siis 30 päeva jooksul peale otsingu toimumist inimesed esitavad selle otsingu aruande. Meie saame anda kiiremini inimestele tagasisidet, et kas on leide, mis pakuvad arheoloogidele huvi, ja samuti võib olla on mingid leiud, mida inimene võibki jätta iseendale. Ehk, et see infovahetus oleks kiirem ja tõhusam. Ja et me saaksime ka selle järelevalve poole natuke paremini tööle," selgitas muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Nele Kangert.

"Ta lisab küll natuke bürokraatiat, aga üldiselt võib aru saada, mis selle bürokraatia taga on. Ehk et siis soov seda ühist pärandit paremini kaitsta ja säilitada," nentis hobidetektorist Indrek.

Lisaks muinsuskaitse loale peab hobiotsijal olema ka maaomaniku luba. Ja see on tihti ajaloohuvilistele ehk suurimaks katsumuseks. "Eks maaomanikuga peab olema enamasti küll isiklik suhe. Sest kes see tahab, et oma maale keegi võõras sonkima tuleb," tunnistas hobidetektorist Indrek.

Muinsuskaitseametile pole saladus, et kindlasti on ka ebaseaduslikke otsijaid, aga tänu seadusekuulekatele detektoristidele on mõnes kohas Eestimaa ajalugu selgemaks saanud.

"Ja meil on väga tore koostöö tekkinud nende arheoloogiahuvilistega, kes on väga palju panustanud sellesse, et me teame, kus meil on kõik need muistsed asula- ja kalmekohad, kust need leiud välja tulevad," tunnistas Kangert.

Nagu mainitud, kellegi õnnetusest ehk kellegi kadunud vara rannaliivast otsimine pole keelatud. Aga ka sellises kohas otsides peab alates 1. maist vastav luba olema ja ka hiljem tuleb leitud kraami kohta aruanne esitada. Ning muinsuskaitseametile, mitte maksuametile.