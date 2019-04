Kokkuleppe tulemusel moodustatakse nii sõjaväelastest kui ka tsiviilisikutest koosnev nõukogu, mis omakorda moodustab üleminekuvalitsuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Protestijate kinnitusel on tervitatav, et armee kaua valitsenud presidendi Omar al-Bashiri kukutas, kuid revolutsiooni peetakse lõpuleviiduks alles siis, kui tööd on alustanud tsiviilvalitsus. Lääneriigid on asunud protestijaid toetama.