Muinsuskaitsjad nõuavad Tallinna lennujaama vana reisijatehoone säilitamist

Muinsuskaitseamet teatas AS-ile Tallinna Lennujaam saadetud kirjas, et ehkki nende vana reisijatehoone ei ole praegu mälestisena kaitse all, tuleks see lennujaama ümberehituse käigus kindlasti säilitada ning kui hoone satub ohtu, on amet valmis kiiresti selle mälestiseks tunnistamise menetlust alustama.

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõi Tallinna Lennujaamale saadetud kirjas välja, et meedias avaldatud arendusplaanide illustreerivate materjalide kohaselt pole kavas ajaloolist hoonet säilitada.

"Soovime üle korrata, et Tallinna lennujaama vana reisijatehoone puhul on tegemist Eesti kontekstis unikaalse objektiga, osaga väärikast lennundusajaloost. Hoone pole hetkel riikliku kultuurimälestisena kaitse all, aga on hinnatud XX sajandi arhitektuuri kaitse programmi inventeerimise tulemusena väärtuslikuks. Selle programmi raames on tehtud ettepanek võtta hoone riikliku kultuurimälestisena kaitse alla," sõnas Raie.

Hoone teeb tema sõnul väärtuslikuks selle erandlik arhitektuurne lahendus, milles on unikaalsel moel kombineeritud Teise maailmasõja eelsele perioodile iseloomulik funktsionalistlik arhitektuuri vormiesteetika ja Teise maailmasõja järgsel perioodil domineerinud stalinistliku arhitektuuri dekoorielemendid.

"Lisaks tähelepanuväärsele välisilmele on hoones suursugused stalinistlikus stiilis interjöörid. Hoone on säilinud autentsena ja see on heas tehnilises seisukorras," tõi muinsuskaitseameti juht välja.

Ta märkis, et 20. mail koguneb ehitismälestiste eksperdinõukogu, mis on palunud, et päevakorda lisataks ettepanek võtta lennujaama vana terminali hoone kaitse alla.

Raie sõnul kohtusid muinsuskaitsjad pärast seda, kui said teada lennujaama arendussoovidest, ka lennujaama taristu arendusdirektori Tõnu Mühlega, kes tutvustas neile erinevaid alternatiive arenduste kavandamisel.

"Kordame 20. märtsi kohtumisel räägitust üle, et vana lennujaama hoone omab kõrget mälestise potentsiaali, vastab riikliku kaitse eeldustele ning ehitismälestise kriteeriumitele ja oleme valmis ohu korral tema säilivusele kohe sekkuma ning alustama hoone mälestiseks tunnistamise menetlusega," teatas Raie.

Ta lisas, et muinsuskaitseamet loodab olla lennujaamale koostööpartneriks ja aidata välja sõeluda parima lahenduse. Muinsuskaitsjad on valmis koostama vana lennujaamahoone arhitektuuriajaloolise uuringu ja kaardistama väärtuslikud detailid ning ühtlasi soovivad nad, et lennujaam neid oma arendusplaanidega kursis hoiaks.

10. aprillil teatas Tallinna Lennujaam, et aastaks 2035 rajatakse lennujaama linnak ning laiendatakse reisiterminali kuni kuue miljoni reisija teenindamiseks. Terminali pindala peaks kasvama praegusest ligi kolm korda suuremaks.