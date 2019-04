18 kooli hoolekogud esitasid Tallinnale taotluse koolitoidu hinna tõstmiseks

Tallinna Reaalkooli hoolekogu esimees Madis Päts saatis 18 pealinna kooli hoolekogude nimel pöördumise linnapea Mihhail Kõlvartile ja abilinnapea Vadim Belobrovtsevile koolitoidu rahastamise suurendamiseks linnaeelarvest.

ERR kirjutas juba kuu aega tagasi, et Tallinnas ei ole koolitoidu maksumus muutunud juba viis aastat, ehkki elukallidus on kasvanud hoogsalt. Seetõttu on koolitoit järjest viletsamaks muutunud, sest millegi arvelt peab kasvanud kulusid kompenseerima.

Koolitoit maksab Tallinnas 1,34 eurot päevas (koos käibemaksuga). 2018. aasta alguseni tuli 78 senti koolilõuna maksumusest riigieelarvest ja 56 senti Tallinna eelarvest. Sestpeale aga tõstis riik oma panuse 1 euroni päevast. Haridusminister Mailis Reps põhjendas seda sooviga anda varasemast paremad võimalused tervisliku koolilõuna pakkumiseks.

Tallinna linn aga tõmbas oma panuse seepeale varasemast sama võrra ehk 22 sendi jagu väiksemaks, nii et senise 56 sendi asemel jäi linna panuseks õpilase kohta 34 senti päevas.

Pöördumise koostanud hoolekogude hinnangul oli linna selline otsus otseses vastuolus ministeeriumi sõnastatud eesmärgiga ja elimineeris riigi seatud eesmärgi saavutamise Tallinnas.

Hoolekogude esindajad märgivad oma avalduses, et ebaselge on, millistel majanduslikel kaalutulstel määratles Tallinn 2014. aastal koolilõuna maksumuseks just 1,34 eurot ning mis eesmärgiga vähendas linn oma panust koolitoidu maksumuses.

"Eelmainitud asjaoludel on tänaseks kujunenud olukord, kus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides on koolitoiduraha muutumatuna püsinud juba ligemale 5 aastat ning mainitud riiklike eesmärkide saavutamine Tallinna koolides on järjest komplitseeritum. Üldteada on asjaolu, et toiduainete hinnad ja tööjõukulud on viimastel aastatel märkimisväärses tempos kasvanud," seisab hoolekogude ühispöördumises.

Koolide toitlustusteenuse osutajatel on linna määruse kohaselt kohustus kulutada vähemalt 70 protsenti toidupäeva maksumusest toidukomponentidele ostmiseks ja kuni 30 protsenti toitlustamise korraldamise kulude katmiseks, mis aga hoolekogude hinnangul piirab toitlustajate võimalusi.

"Eelmainitud proportsioonide säilitamine olukorras, kus toiduainetest kiiremini tõusevad tööjõukulud, kommunaalteenuste ja vajalike seadmete hinnad ning

muud toitlustamisega seotud kulud, järjest teravama surve all," seisab pöördumises.

Hoolekogud loetlevad hinnatõuse: ajavahemikul 2014 - 2018 on keskmine palgakasv olnud 40 protsenti, põhitoorainete hindade tõus keskmiselt 20 protsenti (s.h köögiviljad 38 protsenti, liha ja lihatooted 30 protsenti, kuivained 30 protsenti, kala ja kalatooted 25 protsenti, värske puuvili 10 protsenti, taimeõli 10 protsenti; pagaritooted 8 protsenti ja piimatooted 5 protsenti). Kommunaalteenused (vesi, kanalisatsioon, elekter, prügivedu, küte) on kallinenud 15 protsenti.

"On ilmne, et eelmainitud asjaoludel on Tallinna koolide toitlustajatel järjest keerulisem pakkuda kooliõpilastele kvaliteetset ja tervislikku koolilõunat ning arvestada õpilaste maitseeelistusi ning järjest suurenevate erivajadustega (erimenüüd, taimetoit jms). Koolide toitlustajad on vaatlusalusel perioodil pidanud

paratamatult otsima kokkuhoiu võimalusi ja peamiselt on kokkuhoid saavutatud madalama kvaliteediga toiduainete kasutamisel ja pakutava toidu kvaliteedi langemise arvel. Lastevanemad ja hoolekogud on neid teemasid koolides korduvalt tõstatanud, kuid reeglina kõik vastavad arutelud sumbuvad sellesse, et teenuseosutajatel puuduvad objektiivsed võimalused mistahes olulisemate

positiivsete muudatuste tegemiseks või standardite tõstmiseks. Täheldatav on pigem koolitoitlustamise kvaliteeditaseme vaikne allakäik," täheldavad hoolekogude esindajad murelikult.

Pöördujad toovad esile, et samal ajal, kui linn riigi osaluse tõstmisel oma panust vähendas, on näiteid ka vastupidisest: nii Tartu linn kui ka Viimsi vald samuti kasvatasid oma panust koolitoidu eelarvesse. Nii et mitmes omavalitsuses õpilaste koolilõuna maksumuseks 1,6-1,7 eurot.

"Leiame, et Tallinn Eesti suurima ja ühe jõukama kohaliku omavalitsusena peaks senisest rohkem panustama linna koolides õpilaste toitlustamisse ja selle kvaliteeti. Arusaamatuks jääb seejuures Tallinna ja riigi vastavate eesmärkide ebakõla. Linna vastavad otsused peaksid pigem toetama seesuguseid positiivseid vastavaid riiklikke jõupingutusi. Kindlasti peaks linnapoolne koolitoidu

rahastus olema nii absoluutarvude kui õiguslike regulatsioonide osas vastavuses elukalliduse ja hindade muutumisega ehk teiste sõnadega allutatud regulaarsele revideerimisele," leiavad hoolekogude esindajad, kes muuhulgas ütlevad oma pöördumises, et linn peaks koolitoitlustamise küsimustesse kaasama senisest enam ka koolide hoolekogusid ja teisi huvigruppe.

Seetõttu teevad pöördujad ettepaneku tõsta koolitoidu maksumust vähemalt 26 protsenti ehk 35 sendi võrra ühe lõunasöögi kohta 1,69 euroni päevas. Lisaks soovivad hoolekogude esindajad linna koolilõuna toetuse määruse muutmist nii, et edaspidi poleks linnal võimalik oma panust enam vähendada, kui riik omalt poolt toetust suurendab.

"Kuivõrd Tallinna linn on antud juhul alates 01.01.2018. a vähendanud omapoolset vastavat rahastust ilma nähtavate oluliste objektiivsete põhjendusteta, leiame, et vastav täiendav koolitoidu rahastamine peaks tulema Tallinna eelarvest," seisab kirjas.

Madis Pätsi allkirjastatud algatuse taga on Tallinna Reaalkooli, Tallinna 21. Kooli, Gustav Adolfi Gümaasiumi, Tallinna Prantsuse Lütseumi, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Ühisgümnaasiumi, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi, Pääsküla Kooli, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Pirita Majandusgümnaasiumi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Kunstigümnaasiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Tallinna Nõmme Põhikooli, Tallinna Tondi Põhikooli, Tallinna Tõnismäe Reaalkooli, Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi hoolekogud.