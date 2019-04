Rõivas: Reformierakonnal on Keskerakonnaga Euroopa Parlamendis vastandlikud vaated

Soovitakse edendada seda, mis on Euroopa Liitu edasi viinud - ühtne turg, tööjõu vaba liikumine. Samas soovitakse, et rohkem tähelepanu pööratakse julgeoleku-teemadele.

Manifesti koostamist juhtinud Taavi Rõivas rõhutas, et Eestil on praegu endiselt Euroopa Liidu ühisest eelarvest rohkem võita, ehk Eesti sissemakse ühisesse eelarvesse on väiksem kui hiljem läbi erinevate programmide ja poliitikate tagasi saadakse.

Reene Leas küsis Taavi Rõivaselt, kuidas ta näeb Euroopa Parlamendis ühises ALDE fraktsioonis koostööd Keskerakonnaga, kellega siseriiklikult ollakse opositsioonis.