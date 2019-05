Poliitikasse läinud näitleja Raivo E. Tamme sõnul tuleb leppida tõdemusega, et kõik Eesti elanikud ei saanud sellist Eestit nagu nad tahtsid. Ta lisas, et see on igati loomulik ning positiivne on see, et suurel osal inimestel on julgus oma arvamus välja öelda ja olla kriitiline.