USA president Donald Trump kaebas kohtusse pangad Deutsche Bank ja Capital One, et takistada neil edastamast kongressile tema finantsandmeid.

Trump, tema kolm vanemat last ja Trump Organisation kaebasid pangad kohtusse pärast seda, kui kongressi demokraatide juhitud komiteed nõudsid neilt informatsiooni Trumpi rahaasjade kohta, vahendas BBC.

Komiteed uurivad Trumpi pere rahalisi tehinguid. Deutsche Bank ja Capital One on seotud Trumpi kinnisvaraprojektidega.

Trumpi sõnul ei ole tema äritegevuse uurimiseks mingit õiguslikku alust. Trumpi kaebus kohtule ütleb, et kongressi nõudmised on esitatud Trumpi ahistamiseks, selleks, et tuhnida tema isiklikes rahaasjades, tema ettevõtetes ning presidendi ja tema pere eraasjades. Kaebajate sõnul on demokraatide nõudmised poliitiliselt motiveeritud.

"Demokraadid loodavad, et nad komistavad millegi otsa, mida nad saavad avalikustada ja kasutada presidendi vastu poliitilise tööriistana," seisab kaebuses.

Juhtivate demokraatide sõnul ei lase nad end pankade kohtusse kaebamisest heidutada. Esindajatekoja luurekomitee esimees Adam Schiff selgitas, et andmeid Trumpi rahaasjade kohta nõuti seoses uurimisega, et väidetavalt on välisriik mõjutanud USA poliitikat.

Rahanduskomitee esimees Maxine Waters nimetas kohtukutset väärtusetuks. "See näitab, kuhuni president Trump läheb selleks, et takistada kongressi võimu teha põhiseaduslikku järelevalvet," ütlesid Schiff ja Waters ühisavalduses.

"Ta saab teada, et kongress ei lase end takistada oma põhiseaduslike kohustuste täitmisel," lisasid nad.

Deutsche Banki pressiesindaja ütles New York Times'ile, et pank annab vajalikku informatsiooni, kui uurimised seda nõuavad. Capital One pole esialgu kommenteerinud panga kohtusse kaebamist.