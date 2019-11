See on hiljutisim areng aastaid kestnud ponnistuses saada kätte Trumpi maksuandmed, mille ta lubas valimiskampaania ajal pärast auditit avalikustada, kuid mida ta nüüd keeldub tegemast.

Apellatsioonikohtu kolm kohtunikku lükkasid tagasi presidendi advokaatide vaidlustuse New Yorgi prokuröri korraldusele, et presidendi raamatupidamisfirma andmed üle annaks.

Föderaalkohtunikud keeldusid võtma positsiooni Trumpi kaitsjate väite osas, et presidendina on ta kriminaaljuurdlustest prii.

"Me rõhutame veelkord, küsimus meie ees on väga kitsas," kirjutasid kohtunikud otsuses.

"See apellatsioon ei nõua, et me kaaluks kas presidendil on ametis olles kriminaalsüüdistustest ja süüdimõistmisest puutumatus, samuti ei pea me kaaluma kas presidendile võib anda käsu esitada dokumente osariigi kriminaalmenetlustele," lisasid kohtunikud.

Presidendi advokaadid pole kommentaaripalvele vastanud, aga tõenäoliselt jõuab kaasus ülemkohtuni välja.

Trump kaebas kohtusse Manhattani ringkonnaprokuröri Cyrus Vance'i, kes andis raamatupidamisfirmale Mazars USA korralduse avaldada alates 2011. aastast pärinevad maksuandmed.

Vance uurib makseid, mida Trumpi endine ihuadvokaat Michael Cohen tegi pornonäitlejatarile Stormy Danielsile, kellel väidetavalt oli Trumpiga afäär.

Cohen mõisteti vaikimisraha maksmise, maksupettuse ja kongressile valetamise eest kolmeks aastaks vangi.

Trumpi advokaadid väitsid kohtus, et nende klient ei pea Vance'i korraldusi täitma, sest USA presidenti ei saa rikkumiste eest kriminaaljuurdluse alla võtta.

Kohtunikud märkisid, et presidendi puutumatus pole küsimus, sest korraldus dokumendid avaldada anti raamatupidamisfirmale.

Trump kirjutas eelmise nädala neljapäeval suhtlusvõrgustikus Twitter, et kavatseb kolida New Yorgist elama Florida osariigis asuvasse Palm Beachi, sest New Yorgi juhid on teda halvasti kohelnud.

Nii Trump, ettevõte Trump Organization kui ka presidendi kolm vanemat last on korduvalt keeldunud kongressile oma maksuandmeid tutvustamast. Esindajatekoja demokraatidest rahvasaadikud on veendunud, et maksuandmetega tutvudes on neil võimalik paremini uurida praeguse USA täitevvõimu võimalikke huvide konflikte või muid rikkumisi.

Trump murdis 2016. aasta valimistel pikaaegset tava, mille järgi presidendikandidaadid avalikustavad oma maksuandmed. Seda on teinud enamus presidente alates 1970. aastatest, ehkki seadusega seda ei nõuta.

Mitmed USA analüütikud on teemat kommenteerides märkinud, et Trump pole nii aktiivselt maksuandmete avalikustamise vastu mitte mingit väidetavate finantskuritegude, rahapesu või Venemaa-juurdlusega seotud küsimuste tõttu, nagu paljud demokraatidest kriitikud kahtlustavad, vaid põhjusel, et maksuandmed võivad kinnitada väiteid, et Trump pole kaugeltki nii rikas kui ta ise on mõista andnud. Ehk end aastakümneid eduka suurärimehe ja miljardärina esitlenud president ei pruugi tegelikult miljardär ollagi.