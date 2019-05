Aastatel 2004 kuni 2020 on investeeritud või investeeritakse Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest Eestisse 9,1 miljardit eurot. Lisaks on 2014. aastal pärast majanduskriisi käivitatud niinimetatud Junckeri kava alusel tehtud Eestisse lisainvesteeringuid 1,3 miljardi euro mahus, teatas Euroopa Komisjoni pressiesindaja.

"Selleks, et uued liikmesriigid saavutaksid EL-i keskmise majanduskasvu ja sissetuleku, on Euroopa Liit teinud ulatuslikke investeeringuid ühtekuuluvuspoliitika raames ja alates 2014. aastast ka Euroopa investeerimiskava ehk nn Junckeri kava kaudu. Nende investeeringute tulemused on olnud väga positiivsed, seda mitte ainult tänu EL-i rahastamisele, vaid ka tänu uute liikmesriikide pingutustele reformide läbiviimisel ning muutumisel investeerijate ja ettevõtjate jaoks veelgi atraktiivsemaks kohaks, kus tegevust alustada ja edu saavutada," märkis Euroopa Komisjon oma pressimaterjalides.

Samast selgub, et alates Jean-Claude Junckeri juhitava Euroopa Komisjoni ametiaja algusest 2014. aastal on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide ning Junckeri kava kaudu toetatud Eestis 20 808 väikest ja keskmise suurusega ettevõtjat.

Euroopa Liit rahastab Eestis ütekuuluvusprojekte 75 protsendi ulatuses nende väärtusest.

Alates 2014. aastast on EL-i struktuurifondide kaudu toimunud rahastamine moodustanud 44 protsenti kogu avaliku sektori investeeringutest Eestis ning Euroopa Liit on investeerinud struktuurifondidest 3362 eurot iga Eesti elaniku kohta. Selle raames on ehitatid 293 kilomeetrit uusi teid, rajatud 19 megavati ulatuses taastuvenergia tootmisvõimsusi, toatatuid 2336 teadusprojekti ning aidatud kaasa 20 070 uue töökoha loomisele.

Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ühena kümnest riigist. Eestiga koos astusid 2004. aasta 1. mail Euroopa Liitu Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Sloveenia, Malta ja Küpros. Bulgaaria ja Rumeenia liitusid Euroopa Liiduga 2007. aastal ning Horvaatia 2013. aastal.

Euroopa Komisjoni teatel kasvas Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) aastatel 2003 - 2007 kokku 108 protsenti ning sama ajaga on Eesti SKP ühe elaniku kohta kasvanud võrreldes EL-i keskmisega 28 protsendipunkti võrra.