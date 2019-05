Maksu- ja tolliameti infosüsteemides tuleb mitmepäevane katkestus

Katkestus kestab alates reede pärastlõunast kuni eeldatavalt 8. maini.

MTA teenuste osakonna juhataja Triin Raaper märkis, et üldine soovitus kasutajatele on planeerida kõik MTA infosüsteemide ja andmebaasidega seotud toimingud enne või pärast katkestust. Näiteks on 10. mail tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSD) esitamise tähtaeg.

Kui pärast katkestust läheb TSD esitamisega kiireks ja enne seda teha ei jõua, siis tuleks tasuda maksud 10. kuupäevaks ja deklaratsioon esitada hiljem järgi.

Tähele tasub panna, et seoses katkestusega ei ole võimalik teha ka päringuid MTA infosüsteemidesse. "See tähendab, et inimesed ei saa teha näiteks võlapäringuid ja kontrollida käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit," ütles Raaper.

Katkestus on tingitud e-maksuameti/e-tolli tehnilistest ümberkorraldustest, et muuta MTA pakutavad e-teenused uuenduslikumaks, töökindlamaks ning automatiseeritumaks. Praeguses teenuse arendamise etapis luuakse paremaid lahendusi kasutajate, isikute, pääsuõiguste ja autentimise haldamiseks, teatas MTA.

Kui MTA-ga seotud X-tee teenused on tõenäoliselt kasutatavad juba 6. maist, siis e-maksuameti/e-tolli taasavamiseni võib eeldatavalt minna kuni 8. mai õhtuni.