Hiljuti 25. sünnipäeva tähistanud abipolitseinike institutsioon on ajaga võitnud aina suuremat usaldust ning alates 1. augustist kaasatakse neid politseitöös senisest veelgi rohkem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seda, et nad on tublid, on abipolitseinikud tõestanud võistlustelgi.

"Eesti abipolitseinikud on väga heal tasemel. Toon näitena eelmise aasta üleriigilistelt politsei kutsemeistrlikkuse võistlustelt, kui parim abipolitseinike paar oli lausa 30 võistkonna seas teine, mis näitab ikkagi ülimalt kõrget taset," rääkis abipolitseinike kutsevõistluse peakohtunik Agur Tehver.

Kutsevõistlusel pidid võistlejad lahendama erinevaid situatsioone, mis olid võimalikult sarnased nendega, mis neil võib tavatöös ette tulla.

Ei pääsetud ootamatustestki - neist üks tabas võistlejaid kohe võistluse hommikul.

"Ilm natuke üllatas, aga eks politseiniku elu ongi selline, et peab igaks eluhetkeks valmis olema," sõnas abipolitseinik Vladimir Võssotski.

Võistelnud abipolitseinikud. Autor: Rene Kundla/ERR

Võistlused on hea võimalus rakendada teooriat praktikas.

"Teooria ja praktika on alati erinevad, sest teoorias saad sa käsitleda ainult teatud sündmusi, aga praktika on alati erinev. Politseis kipub nii olema, et väljakutsed on alati uued. Sa ei tea kunagi, mis sind ees ootab," rääkis abipolitseinik Christopher-Kevin Kunila.

Ka kutsevõistlus oli lahendatud nii, et osalejad teadsid küll kavas olevaid alasid, kuid ei teadnud, mis neid järgmisena ees ootab. Eestis on üle 1000 abipolitseiniku.